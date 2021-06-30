Українська
$ 27,18
32,3
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харьковской области супруги отравились грибами. В каком состоянии пострадавшие

30 июня 2021 14:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчина и женщина попали в больницу после трапезы грибами, которые самостоятельно собрали в лесополосе

В Харьковской области с диагнозом отравление в больницу доставили супругов из Изюмского района. Пара попробовала дикорастущие грибы.

Реклама

Об этом сообщает Харьковский лабораторный центр МОЗ Украины.

Супруги, жители поселка Андреевка Изюмского района, ели грибы, собранные в лесу вблизи села Ольховатка. Грибы, которые они попробовали, они идентифицировали как "рядовка", перед употреблением их отварили и пожарили.

Читайте также: Наелся ядовитых грибов. В Днепре 9-летний мальчик умер от отравления

"Несмотря на это, первые симптомы отравления (тошнота, рвота) появились у обоих людей через несколько часов после употребления грибов. Пострадавшие в состоянии средней тяжести и в тяжелом состоянии госпитализированы в специализированное учреждение здравоохранения, где прошли курс лечения", — говорится в сообщении.

Реклама

На сегодняшний день пострадавшие выписаны из больницы с диагнозом "отравление грибами гепатонефрогенного действия", что свидетельствует о том, что они попробовали отравленные грибы.

Не пропусти!
Самоуверенного покериста из Швеции высмеяли после поражения от Украины на Евро-2020
Сборная Украины выставила Мартина Якобсона не в лучшем свете

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области бабушка накормила детей ядовитыми грибами. Четырех детей в возрасте от 8 до 14 лет госпитализировали в больницу.

Также напомним, в Чернигове четверо малолетних детей попали в детскую реанимацию с отравлением.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Кернесу исполнилось бы 62. Вспоминаем яркие цитаты мэра Харькова
Кернесу исполнилось бы 62. Вспоминаем яркие цитаты мэра ХарьковаХарьков
"Перенервничала". Харьковчанка, которая жаловалась на украинский язык, попала в больницуХарьков
Массовое отравление суши. Что нашли эксперты в харьковском ресторане
Массовое отравление суши. Что нашли эксперты в харьковском ресторанеХарьков
Тиктокер из Харькова отобрал у ребенка подаренный айфон: возмутительное видео
Тиктокер из Харькова отобрал у ребенка подаренный айфон: возмутительное видеоУкраина
В Харькове жительница многоэтажки нашла змею в квартире – фото
В Харькове жительница многоэтажки нашла змею в квартире – фотоХарьков
"Накосячил? – Да". В Харькове пришел в себя парень, упавший с канатной дорогиХарьков

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять