В Харьковской области супруги отравились грибами. В каком состоянии пострадавшие

Мужчина и женщина попали в больницу после трапезы грибами, которые самостоятельно собрали в лесополосе

В Харьковской области с диагнозом отравление в больницу доставили супругов из Изюмского района. Пара попробовала дикорастущие грибы.

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Об этом сообщает Харьковский лабораторный центр МОЗ Украины.

Супруги, жители поселка Андреевка Изюмского района, ели грибы, собранные в лесу вблизи села Ольховатка. Грибы, которые они попробовали, они идентифицировали как "рядовка", перед употреблением их отварили и пожарили.

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"Несмотря на это, первые симптомы отравления (тошнота, рвота) появились у обоих людей через несколько часов после употребления грибов. Пострадавшие в состоянии средней тяжести и в тяжелом состоянии госпитализированы в специализированное учреждение здравоохранения, где прошли курс лечения", — говорится в сообщении.

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На сегодняшний день пострадавшие выписаны из больницы с диагнозом "отравление грибами гепатонефрогенного действия", что свидетельствует о том, что они попробовали отравленные грибы.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области бабушка накормила детей ядовитыми грибами. Четырех детей в возрасте от 8 до 14 лет госпитализировали в больницу.

Также напомним, в Чернигове четверо малолетних детей попали в детскую реанимацию с отравлением.

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