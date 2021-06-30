В Харьковской области супруги отравились грибами. В каком состоянии пострадавшие

В Харьковской области с диагнозом отравление в больницу доставили супругов из Изюмского района. Пара попробовала дикорастущие грибы.
Об этом сообщает Харьковский лабораторный центр МОЗ Украины.
Супруги, жители поселка Андреевка Изюмского района, ели грибы, собранные в лесу вблизи села Ольховатка. Грибы, которые они попробовали, они идентифицировали как "рядовка", перед употреблением их отварили и пожарили.
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"Несмотря на это, первые симптомы отравления (тошнота, рвота) появились у обоих людей через несколько часов после употребления грибов. Пострадавшие в состоянии средней тяжести и в тяжелом состоянии госпитализированы в специализированное учреждение здравоохранения, где прошли курс лечения", — говорится в сообщении.
На сегодняшний день пострадавшие выписаны из больницы с диагнозом "отравление грибами гепатонефрогенного действия", что свидетельствует о том, что они попробовали отравленные грибы.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области бабушка накормила детей ядовитыми грибами. Четырех детей в возрасте от 8 до 14 лет госпитализировали в больницу.
Также напомним, в Чернигове четверо малолетних детей попали в детскую реанимацию с отравлением.
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