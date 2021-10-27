При здоровому глузді: у мережі показали фото винуватця ДТП у Харкові після аварії

У мережі з'явилися фото винуватця смертельної ДТП, що сталося у Харкові у вівторок, 26 жовтня. 16-річний Микола на Infinity вилетів на високій швидкості на перехрестя та врізався в автомобіль. Водій транспортного засобу Chevrolet загинув.
Про це повідомляє Харьков 1654.
З неповнолітнім мажором все гаразд
У мережі опублікували фото підлітка, який порушив правила дорожнього руху та влаштував ДТП. На знімках можна побачити кров на голові хлопця. Однак повідомляється, що він при здоровому глузді і самостійно пересувається.
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ЗМІ повідомляють, що батьки неповнолітнього одразу після аварії подали заяву в поліцію про викрадення автомобіля. Припускають, що підлітка хочуть "відмазати" від відповідальності.
Розвиток події
- У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом, і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна людина.
- Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity, госпіталізували.
- З'ясувалося, що підліток, на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Відзначився стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та матюкає поліцейських.
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