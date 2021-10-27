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При здоровому глузді: у мережі показали фото винуватця ДТП у Харкові після аварії

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
27 жовтня, 07:24
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У підлітка закривавлена голова, проте він пересувається самостійно
Неповнолітній винуватець ДТП у нормі/Колаж: Сьогодні
Неповнолітній винуватець ДТП у нормі/Колаж: Сьогодні

У мережі з'явилися фото винуватця смертельної ДТП, що сталося у Харкові у вівторок, 26 жовтня. 16-річний Микола на Infinity вилетів на високій швидкості на перехрестя та врізався в автомобіль. Водій транспортного засобу Chevrolet загинув.

Про це повідомляє Харьков 1654.

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З неповнолітнім мажором все гаразд

У мережі опублікували фото підлітка, який порушив правила дорожнього руху та влаштував ДТП. На знімках можна побачити кров на голові хлопця. Однак повідомляється, що він при здоровому глузді і самостійно пересувається.

ЗМІ повідомляють, що батьки неповнолітнього одразу після аварії подали заяву в поліцію про викрадення автомобіля. Припускають, що підлітка хочуть "відмазати" від відповідальності.

ДТП сталося через порушення правил дорожнього руху/Фото: Telegram: Харьков 1654
ДТП сталося через порушення правил дорожнього руху/Фото: Telegram: Харьков 1654

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Раніше підліток потрапляв у поле зору поліції/Фото: Telegram: Харьков 1654
Раніше підліток потрапляв у поле зору поліції/Фото: Telegram: Харьков 1654

Удар під час зіткнення з Chevrolet був дуже потужний/Фото: Telegram: Харьков 1654
Удар під час зіткнення з Chevrolet був дуже потужний/Фото: Telegram: Харьков 1654

На місці інциденту працювало декілька бригад медиків/Фото: Telegram: Харьков 1654
На місці інциденту працювало декілька бригад медиків/Фото: Telegram: Харьков 1654

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Розвиток події

  • У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом, і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна людина.
  • Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity, госпіталізували.
  • З'ясувалося, що підліток, на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Відзначився стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та матюкає поліцейських.

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