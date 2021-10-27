Смертельна ДТП у Харкові: що відомо про неповнолітнього винуватця аварії

З'ясувалося, що раніше хлопець уже потрапляв у поле зору правоохоронних органів

Автомобіль Миколі придбали батьки/Колаж: Сьогодні

У вівторок, 26 жовтня, близько дев'ятої години вечора, у Харкові сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Infinity вилетів на перехрестя на великій швидкості та врізався у Chevrolet. Внаслідок аварії загинув водій Chevrolet, а водія Infinity та двох його пасажирів госпіталізували з травмами.

Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток — мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.

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Водій автомобіля Infiniti/Фото: Telegram: Харьков 1654

Інцидент у магазині

У 2019 році хлопець познайомився з дівчиною. Вони навчалися в різних школах і знали одне одного лише місяць. Через деякий час підліток почав ображати дівчинку. Її мати та брат вирішили з ним розібратися. Про зустріч домовились у магазині. Коли почали з'ясовувати стосунки, то підліток дістав пістолет і вистрілив кілька разів у 39-річну жінку та 19-річного хлопця. На місце викликали поліцію. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (Хуліганство із використанням зброї). Правоохоронці не називали прізвища хлопця, проте було відомо, що його звуть Микола

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Конфлікт із правоохоронцями

На сторінці в Instagram у підлітка можна було побачити багато відео нічних поїздок, зокрема, з порушенням правил дорожнього руху. На одному з відео хлопець обматюкав поліцейського. Наразі відео зі сторінки видалено.

Підліток, який влаштував смертельну ДТП, уже потрапляв у поле зору поліції/Відео: Харьков 1654

Реакція на смертельну ДТП

Харківський Telegram-канал опублікував скриншоти від підписниці, яка каже, що переписувалася з Миколою. Хлопець вихваляється, що "проїжджав" таких, як вона "неодноразово".

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"Краще мати багато грошей та спокійно гуляти", — написав хлопець дівчині.

Жахлива ДТП у Херсонській області

У Херсонській області позашляховик на великій швидкості влетів у дерево. Загинули чотири особи, зокрема 15-річний водій та троє молодих пасажирів.

Серед загиблих – двоє дітей 2006 року народження. Ще двох 17-річних госпіталізували. Медики діагностували у них травми різного ступеня важкості.

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