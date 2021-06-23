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Більше схоже на апокаліпсис: як зараз виглядає Ялта після потопу (фото)

23 червня 2021 17:02

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Вулицями пронеслися потужні потоки води, транспорт практично повністю занесло камінням

Окупована Ялта пережила сильний потоп. Зливи припинилися, вода, що вийшла з берегів річок, відступила, але тепер місцевим жителям розгрібати наслідки повені – місто зараз виглядає як після апокаліпсису.

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Найбільше від повені постраждав транспорт, який неконтрольовані потоки води зносили або засипали камінням. Дісталося навіть автомобілям в гаражах.

Навіть в гаражі не сховалися. Фото: REUTERS / Alexey Pavlishak

Розгрібати наслідки негоди викликали навіть російських окупантів, які відчищають місто від бруду і кам'яних завалів.

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Військових РФ відправили чистити вулиці. Фото: REUTERS / Alexey Pavlishak

Нагадаємо, днями Ялту сильно затопило: через рясні дощі дві річки вийшли з берегів і вода ринула по вулицях. В результаті стихійного лиха в Ялті нарахували 49 постраждалих, кілька будинків повністю пішли під воду, підтопило понад 400 будинків, евакуйовано майже 2000 людей. Крім того, в Криму зливи затопили Ялтинський крокодиляріум.

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Тим часом у Криму після потопу море перетворилося на звалище. За час окупації на нелегальних звалищах накопичилося будівельне сміття та побутові відходи – тепер все це у воді.

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