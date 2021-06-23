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Больше похоже на апокалипсис: как сейчас выглядит Ялта после потопа (фото)

23 июня 2021 17:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

По улицам пронеслись мощные потоки воды, транспорт практически полностью занесло камнями

Оккупированная Ялта пережила сильный потоп. Ливни прекратились, вода вышедших из берегов рек отступила, но теперь местным жителям разгребать последствия наводнения – город сейчас выглядит как после апокалипсиса.

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Больше всего от наводнения пострадал транспорт, который неконтролируемые потоки воды сносили либо засыпали камнями. Досталось даже автомобилям в гаражах.

Даже в гараже не спрятались. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Разгребать последствия непогоды призвали даже российских оккупантов, которые отчищают город от грязи и каменных завалов.

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Военных РФ отправили чистить улицы. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Напомним, на днях Ялту сильно затопило: из-за обильных дождей две реки вышли из берегов и вода хлынула по улицам. В результате стихийного бедствия в Ялте насчитали 49 пострадавших, несколько домов полностью ушли под воду, подтопило более 400 домов, эвакуированы почти 2000 человек. Кроме того, в Крыму ливни затопили Ялтинский крокодиляриум.

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Тем временем в Крыму после потопа море превратилось в свалку. За время оккупации на нелегальных свалках скопился строительный мусор и бытовые отходы – теперь все это в воде.

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