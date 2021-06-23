Больше похоже на апокалипсис: как сейчас выглядит Ялта после потопа (фото)

Оккупированная Ялта пережила сильный потоп. Ливни прекратились, вода вышедших из берегов рек отступила, но теперь местным жителям разгребать последствия наводнения – город сейчас выглядит как после апокалипсиса.

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Больше всего от наводнения пострадал транспорт, который неконтролируемые потоки воды сносили либо засыпали камнями. Досталось даже автомобилям в гаражах.

Даже в гараже не спрятались. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Разгребать последствия непогоды призвали даже российских оккупантов, которые отчищают город от грязи и каменных завалов.

Военных РФ отправили чистить улицы. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Напомним, на днях Ялту сильно затопило: из-за обильных дождей две реки вышли из берегов и вода хлынула по улицам. В результате стихийного бедствия в Ялте насчитали 49 пострадавших, несколько домов полностью ушли под воду, подтопило более 400 домов, эвакуированы почти 2000 человек. Кроме того, в Крыму ливни затопили Ялтинский крокодиляриум.

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Тем временем в Крыму после потопа море превратилось в свалку. За время оккупации на нелегальных свалках скопился строительный мусор и бытовые отходы – теперь все это в воде.