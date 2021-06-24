Разрушенные коммуникации и отсутствие питьевой воды. Что натворила непогода в Крыму (видео)

На метеорологической станции Ай-Петри было зафиксировано 295 мм осадков за сутки, что соответствует трем месячным нормам

Во временно оккупированном Крыму выпала трехмесячная норма осадков. Пиковые значения синоптики станции Ай-Петри зафиксировали 18 июня. В результате обильных ливней под воду ушли прибрежные города, больше всего пострадала Ялта. Известно об одном погибшем – мужчину смыло потоком воды.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Антон Буйницкий, из-за наводнений в Ялте, Керчи и Феодосии объявили чрезвычайное положение. Врачи предупреждают о рисках вспышки инфекционных болезней.

Многие коммуникации разрушены, а в отдельных районах до сих пор не возобновили поставки питьевой воды.

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Украина требует от оккупационных властей пустить на полуостров миссии ООН и ОБСЕ. Соблюдать права человека в Крыму требуют и в ПАСЕ, где накануне приняли резолюцию о защите крымских татар. И в который раз подчеркнули, что не признают оккупацию полуострова Россией.

"Я верю в то, что Парламентская ассамблея Совета Европы играет важную роль в стратегии деоккупации Крыма. Я надеюсь, что международная солидарность поможет крымским татарам построить будущее, где люди будут свободны на украинской территории – Крымском полуострове", – сказала депутат ВР от партии "Слуга народа" Юлия Овчинникова.

Ранее мы сообщали, что в Крыму после потопа море превратилось в свалку.

Также напомним, во время масштабного потопа в Ялте затопило Ялтинский крокодиляриум.