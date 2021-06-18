У Криму під час зливи загинула людина

На півострові на 17 і 18 червня оголошено штормове попередження через зливи і сильний вітер

У тимчасово окупованій Ялті під час зливи загинула одна людина. Її віднесло потоком води. Загибла особа 1995 року народження.

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Про це повідомив самопроголошений глава півострова Сергій Аксьонов під час засідання оперативного штабу.

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Зазначається, що режим НС регіонального масштабу через сильні зливи введений, крім Керчі та Ялти, у Феодосії та Кіровському районі.

Нагадаємо, напередодні циклон затопив Керч, а тепер негода дісталася до курортної Ялти – машини плавають по місту, людей просять не виходити з дому. В'їзд в Ялту закрили і почали евакуацію жителів із затоплених зон.

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Дивіться також фото і відео негоди на півдні країни у вільній Україні. У декількох великих містах вулиці пішли під воду. Вітер вирвав дерева з корінням, а також поламав борди.

Також нагадаємо, Харків накрила негода – випав сильний град, вулицю затопило.

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