Бомбу подбросили? В Ровно прогремел мощный взрыв в бизнес-центре (фото)

Полицейские ищут злоумышленников, которые устроили взрыв в бизнес-центре в Ровно – что известно

Под двери бизнес-центра бросили взрывчатку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ровно бросили взрывчатку под дверь бизнес-центра по улице Гетьмана Мазепы. Сейчас полицейские ищут подозреваемых.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области.

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Фото: Нацполиция

Инцидент случился около 4 утра 1 февраля – детонировало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва повреждены входные двери и внешние защитные роллеты.

Фото: Нацполиция

Полицейские уже изъяли обломки взрывного устройства и начали уголовное производство. За хулиганство с использованием взрывчатки виновникам грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.