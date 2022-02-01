Бомбу подбросили? В Ровно прогремел мощный взрыв в бизнес-центре (фото)

В Ровно бросили взрывчатку под дверь бизнес-центра по улице Гетьмана Мазепы. Сейчас полицейские ищут подозреваемых.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области.
Инцидент случился около 4 утра 1 февраля – детонировало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва повреждены входные двери и внешние защитные роллеты.
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Полицейские уже изъяли обломки взрывного устройства и начали уголовное производство. За хулиганство с использованием взрывчатки виновникам грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
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