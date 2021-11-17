Был одним из 14 выживших под Волновахой: на Волыни повесился 28-летний участник АТО

Участник АТО, 28-летний Андрей Стягов из города Рожище на Волыни, покончил жизнь самоубийством. Он был одним из 14 выживших под Волновахой.
Об этом сообщает издание Район. Рожище.
Детали инцидента
Информацию о самоубийстве Андрея Стягова подтвердили в ГУНП в Волынской области. Тело парня нашли повешенным на дереве во дворе домохозяйства 13 ноября. Следов насилия не обнаружили. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
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Что известно о мужчине
Андрей Стягов родился в 1993 году. Впервые в зону АТО он попал в возрасте 21 года. Служил по контракту. Андрей стал одним из тех четырнадцати, которым удалось выжить под Волновахой. Там он получил контузию. Мужчина прошел лечение и вернулся на фронт обратно.
Во время боев под Саур-Могилой и Еленовкой Андрей Стягов получил ранения и был отправлен в госпиталь в Луцке. После лечения пошел служить в воинскую часть во Владимир-Волынском.
В Киеве нашли убитым ветерана АТО
Ночью в Дарницком районе Киева обнаружили тело мужчины в заброшенном здании. Погибшим оказался ветеран АТО.
По предварительной информации, убитого мужчину затащили в здание, где тело пролежало сутки. По словам друзей погибшего, он – 36-летним ветеран АТО, зовут — Дмитрий.
Тело мужчины было изуродовано. На месте работала следственно-оперативная группа.
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