Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Мама була вдома: подробиці вбивства дитини на Закарпатті

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
4 жовтня, 15:58
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Слідчі відкрили ще одну кримінальну справу
Мама не заступилася за дочку / Колаж "Сьогодні"
Мама не заступилася за дочку / Колаж "Сьогодні"

Слідчі почала ще одну кримінальну справу через смерть 10-річної дівчинки, яку вбив вітчим. Мама дитини була весь час поруч, але не допомогла їй.

Про це повідомляє поліція Закарпатській області.

Подробиці історії

34-річний чоловік був п'яний. Увечері він побив свою прийомну дочку, а вранці знайшов її мертву в ліжку. Поліцейські затримали вітчима і помістили його в ізолятор тимчасового утримання, де він зараз і знаходиться.

Мама була поруч

Поліцейські встановили, коли чоловік бив дитину, в будинку була мати дівчинки. Жінка не допомогла їй, а навпаки залишила дитину, яка перебувала в небезпечному для життя стані, без допомоги.

Слідчі відкрили по даному факту ще одну кримінальну справу.

Відмови від дітей

Щороку в українських пологових будинках залишаються більше 300 кинутих батьками немовлят. Найчастіша причина відмови від дитини – низькі доходи сім'ї, проте бувають і інші причини відмов. Також батьки можуть залишити собі дитину, але після цього за вони за ним не дивляться.

Раніше ми писали:

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

4 жовтня 1991. На роковини трагедії у Бабиному Яру до України завітав рідний брат президента США

Зануритись у той день
Опитування
Короновірус за тиждень

64 606

захворіло за тиждень в Україні

+44%

Опитування
Вакцинація
Станом на 3 жовтня 2021 р.
Люди, які отримали мінімум одну дозу
5 382 208
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 534 614
Всього введених доз 11 916 822
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,70
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.61

Російський рубль (₽)

0.36

Євро (€)

30.87

Якою буде погода у жовтні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Комаровський в темі
Чи є користь в зеленці?
Запитай у лікаря

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
SHOW MUST GO ON

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Бред Пітт для фільму «Вавілон»
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Осінь у великому місті
Головні кінопрем'єри жовтня
Квиток у кіно
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти