Мама была дома: подробности убийства ребенка на Закарпатье

Следователи открыли еще одно уголовное дело

Мама не заступилась за дочь / Коллаж "Сегодня"

Следователи начала еще одно уголовное дело из-за смерти 10-летней девочки, которую убил отчим.Мама ребенка была все время рядом, но не помогла ей.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Подробности истории

34-летний мужчина был пьян. Вечером он избил свою приемную дочь, а утром нашел ее мертвую в кровати. Полицейские задержали отчима и поместили его в изолятор временного содержания, где он сейчас и находится.

Мама была рядом

Полицейские установили, когда мужчина бил ребенка, в доме находилась мать девочки. Женщина не помогла ей, а наоборот оставила ребенка, который находился в опасном для жизни состоянии, без помощи.

Следователи открыли по данному факту еще одно уголовное дело.

Отказы от детей

Каждый год в украинских родильных домах остаются более 300 брошенных родителями младенцев. Самая частая причина отказа от ребенка – низкие доходы семьи, однако бывают и другие причины отказов. Также родители могут оставить себе ребенка, но после этого за они за ним не смотрят.

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