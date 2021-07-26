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На трасі Київ – Чоп у ДТП постраждали діти: авто застрягли в заторах (фото)

26 липня 2021 10:07

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Усього в аварії постраждало шестеро людей, поки не відомо, у якому вони стані

ДТП паралізувало трасу Київ - Чоп

ДТП паралізувало трасу Київ - Чоп / Фото: Сьогодні

У Львівській області на трасі Київ – Чоп зіткнулися два авто. У результаті постраждали четверо дітей і двоє дорослих, на дорозі утворився затор.

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Про це повідомляє "Варта 1".

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ДТП сталася 26 липня на мосту поблизу села Розвадів Стрийського району. Там зіткнулися автомобілі Honda і Skoda. За попередньою інформацією, шість травмованих: четверо дітей і двоє дорослих.

Місце ДТП на трасі. Фото: патрульна поліція

"Рух ускладнений – тягучка в обох напрямках приблизно по 1 кілометру. Патрульні організували реверсивний рух", – повідомили в поліції.

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Нагадаємо, раніше у Львівській області на трасі Київ – Чоп зіткнулися два авто. Унаслідок ДТП одна людина загинула, четверо – травмовані.

Крім того, у Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполучення Київ – Вроцлав . У лікарню направлені 23 людини.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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