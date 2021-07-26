Українська
$ 27,05
31,85
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

На трассе Киев – Чоп в ДТП пострадали дети: авто застряли в пробках (фото)

26 июля 2021 10:07

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Всего в аварии пострадали шесть человек, пока не известно, в каком они состоянии

ДТП парализовало трассу Киев - Чоп

ДТП парализовало трассу Киев - Чоп / Фото: Сегодня

Во Львовской области на трассе Киев – Чоп столкнулись два авто. В результате пострадали четверо детей и двое взрослых, на дороге образовалась пробка.

Реклама

Об этом сообщает "Варта 1".

Читайте также: в Черниговской области в ДТП пострадали девять человек. Подробности аварии

ДТП случилось 26 июля на мосту вблизи села Розвадов Стрыйского района. Там столкнулись автомобили Honda и Skoda. По предварительной информации, шесть травмированных: четверо детей и двое взрослых.

Место ДТП на трассе. Фото: патрульная полиция

"Движение затруднено – тянучка в обоих направлениях примерно по 1 километру. Патрульные организовали реверсивное движение", - сообщили в полиции.

В тренде
Боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор и ранили мирного жителя. Как их наказали ВСУ
Украинские военные защищают нашу территорию.
Реклама

Напомним, ранее во Львовской области на трассе Киев – Чоп столкнулись два авто. В результате ДТП один человек погиб, четверо – травмированы.

Кроме того, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав . В больницу были направлены 23 человека.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Популярные статьи

В Украине объявлено штормовое предупреждение: кому не повезет с погодой
В Украине объявлено штормовое предупреждение: кому не повезет с погодойУкраина
Пробка на несколько километров. Смертельное ДТП парализовало трассу Киев – Чоп (фото)
Пробка на несколько километров. Смертельное ДТП парализовало трассу Киев – Чоп (фото)Запад
"Суицидник на дорогу выпрыгнул" – что говорят о ДТП рейсового автобуса в Ровенской области (обновлено)Запад
Под Ровно произошел взрыв на заводе по производству азотных удобрений (видео)
Под Ровно произошел взрыв на заводе по производству азотных удобрений (видео)Запад
Все были в легковушке. Под Луцком в ДТП погибли три человека, еще девять в больнице
Все были в легковушке. Под Луцком в ДТП погибли три человека, еще девять в больницеЗапад
Авария на химзаводе под Ровно. В МВД назвали предварительную причину взрыва
Авария на химзаводе под Ровно. В МВД назвали предварительную причину взрываУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять