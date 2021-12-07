Під Луцьком тиждень шукали "зниклого" чоловіка, поки той "відпочивав від цивілізації"

Чоловік не виходив на зв'язок і тому його почали шукати

Чоловіка знайшли здоровим та неушкодженим / Колаж "Сьогодні"

36-річний житель Луцька, якого поліція 3 грудня оголосила у розшук, знайшли здоровим та неушкодженим. Чоловік жив поза цивілізацією.

Про це пише Zaxid.net.

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Деталі

36-річний чоловік зник у понеділок, 29 листопада. Своему батьку він пояснив, що хоче спробувати пожити поза цивілізацією. З дачі в селі Гаразджа під Луцьком він узяв намет і пішов у невідомому напрямку.

У розшук чоловіка було оголошено у п'ятницю, 3 грудня, оскільки він не виходив на зв'язок. Знайти його вдалося у понеділок, 6 грудня.

Чоловік повернувся до себе на дачу, а там його побачили сусіди та зателефонували до поліції.

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Пропав гід у Львівській області

У Львівській області зник безвісти39-річний гід Фрідріх Юхимівський. Востаннє чоловік виходив на зв'язок 19 листопада. Тоді він спілкувався зі знайомим, якому сказав, що гуляє лісом. Наразі місцезнаходження його невідоме.

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