Ситуація покращилась? У Львові пом'якшують карантин – що зміниться

У Львові учні 5-11 класів з понеділка, 22 листопада, продовжать навчання у очному форматі. Також у місті скасують частину та інших правил. Таке рішення ухвалила комісія ТЕБ та НС під час засідання.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
За його словами, місцева влада спочатку порадилася з медиками, після чого скасувала "дистанційку". Статистика дитячих захворювань та госпіталізацій пішла на спад, проте поки що рано говорити, що місто виходить із цієї хвилі COVID-19.
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Що ще змінилося?
Садовий наголосив, що у місті відновлять роботу деякі заклади, але Львів продовжує перебувати у червоній зоні.
"Відновлюють роботу, з дотриманням окремого протоколу, заклади культури, гуртки та секції.
Львів не виходить із "червоної зони"! Усі заходи можуть проводитись виключно за умови повної вакцинації організаторів та учасників", – додав голова міста.
Коронавірус у Львові
З початку епідемії у Львові зафіксували 93 688 випадків коронавірусу (352 за добу). Загалом у Львівській області – 202 635 (1 017 за попередню добу).
- Померло 2510 мешканців Львова, 10 за 18 листопада.
- Вилікувалися у Львові 75 866 українців, учора одужали 522 особи.