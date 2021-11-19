Ситуация улучшилась? Во Львове смягчают карантин – что изменится

Во Львове ученики 5-11 классов с понедельника, 22 ноября, продолжат обучение в очном формате. Такое решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС во время заседания.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
По его словам, местные власти сначала посоветовались с медиками, после чего отменили "дистанционку". Статистика детских заболеваний и госпитализаций пошла на спад, однако пока рано говорить, что город выходит из этой волны COVID-19.
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Что еще изменилось?
Садовый подчеркнул, что в городу возобновят работу некоторые заведения, но Львов продолжает находиться в красной зоне.
"Возобновляют работу с соблюдением отдельного протокола, заведения культуры, кружки и секции. Львов не выходит из красной зоны! Все мероприятия могут проводиться исключительно при полной вакцинации организаторов и участников", – добавил глава города