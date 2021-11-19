Ситуация улучшилась? Во Львове смягчают карантин – что изменится

Во Львове власти отменили часть правил карантина. Они заявляют, что показатели по коронавирусу немного улучшились

Карантин в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове ученики 5-11 классов с понедельника, 22 ноября, продолжат обучение в очном формате. Такое решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС во время заседания.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Реклама

По его словам, местные власти сначала посоветовались с медиками, после чего отменили "дистанционку". Статистика детских заболеваний и госпитализаций пошла на спад, однако пока рано говорить, что город выходит из этой волны COVID-19.

Что еще изменилось?

Садовый подчеркнул, что в городу возобновят работу некоторые заведения, но Львов продолжает находиться в красной зоне.

"Возобновляют работу с соблюдением отдельного протокола, заведения культуры, кружки и секции. Львов не выходит из красной зоны! Все мероприятия могут проводиться исключительно при полной вакцинации организаторов и участников", – добавил глава города