Было неизбежно: спасатели назвали причину взрыва в больнице на Прикарпатье

В Косовской райбольнице взорвался кислородный баллон в одной из палат. После мощного взрыва пострадали четыре медика. Спасатели утверждают, что причиной пожара было пренебрежение правилами безопасности.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Почему произошел взрыв
В реанимации работали одновременно 5 кислородных концентраторов. Воздух был перенасыщен кислородом. После трагической гибели одного из пациентов больницы от COVID-19, один из сотрудников по традиции поставил заупокойную свечу.
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От контакта открытого огня с кислородом в реанимационной палате произошло возгорание.
"В таких условиях быстрое распространение пожара было не избежать. За такую страшную ошибку и людям, и государству пришлось заплатить очень высокую цену", – добавляют спасатели.
Коротко о взрыве
- В палате реанимации Косовской райбольницы взорвался кислородный баллон.
- Площадь пожара составила 55 квадратных метров. За считанные минуты огонь потушили. На месте инцидента обнаружили тела погибших.
- По информации ГСЧС в Ивано-Франковской области, в целом количество эвакуированных людей из больницы составляет 12 человек.
- По состоянию на утро 29 декабря количество погибших достигло 4.
Что еще известно о пострадавших
В больнице на лечении остаются 3 медработника. Медики не дают никаких прогнозов относительно двух пострадавших. Самая "тяжелая" – 46-летняя пациентка, у нее 90% ожогов тела. Сейчас она на искусственной вентиляции легких.
Еще одна тяжелая пациентка – 58-летняя женщина с 60% ожогов. По словам врачей, пока она в стабильном, хоть и тяжелом состоянии. Медики решают, как перевезти ее на лечение в столицу.
Пострадал также мужчина, его жизни угрозы нет: у него – 20% ожогов.
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