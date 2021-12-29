Было неизбежно: спасатели назвали причину взрыва в больнице на Прикарпатье

Инцидент произошел вчера, 28 декабря, около 22 часов

Возгорание произошло в реанимационной палате / Коллаж "Сегодня"

В Косовской райбольнице взорвался кислородный баллон в одной из палат. После мощного взрыва пострадали четыре медика. Спасатели утверждают, что причиной пожара было пренебрежение правилами безопасности.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Почему произошел взрыв

В реанимации работали одновременно 5 кислородных концентраторов. Воздух был перенасыщен кислородом. После трагической гибели одного из пациентов больницы от COVID-19, один из сотрудников по традиции поставил заупокойную свечу.

От контакта открытого огня с кислородом в реанимационной палате произошло возгорание.

"В таких условиях быстрое распространение пожара было не избежать. За такую ​​страшную ошибку и людям, и государству пришлось заплатить очень высокую цену", – добавляют спасатели.

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Коротко о взрыве

В палате реанимации Косовской райбольницы взорвался кислородный баллон.

Площадь пожара составила 55 квадратных метров. За считанные минуты огонь потушили. На месте инцидента обнаружили тела погибших.

По информации ГСЧС в Ивано-Франковской области, в целом количество эвакуированных людей из больницы составляет 12 человек.

По состоянию на утро 29 декабря количество погибших достигло 4.

Что еще известно о пострадавших

В больнице на лечении остаются 3 медработника. Медики не дают никаких прогнозов относительно двух пострадавших. Самая "тяжелая" – 46-летняя пациентка, у нее 90% ожогов тела. Сейчас она на искусственной вентиляции легких.

Еще одна тяжелая пациентка – 58-летняя женщина с 60% ожогов. По словам врачей, пока она в стабильном, хоть и тяжелом состоянии. Медики решают, как перевезти ее на лечение в столицу.

Пострадал также мужчина, его жизни угрозы нет: у него – 20% ожогов.

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