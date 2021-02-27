Вибух у лікарні Чернівців: ще одна версія загоряння

Причина загоряння не самопідпал і не вибух кисню

Одна з імовірних причин пожежі і вибуху в міській лікарні №1 Чернівців – загоряння газети на тумбочці одного з пацієнтів, але остаточної версії поки немає.

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Про це заявив директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний, передає "Громадське радіо".

"Причина підпалу – на тумбочці біля пацієнта загорілася газета, але що спровокувало, що та газета загорілася, є декілька версій, можливо, електрокип’ятильник, можливо, апарат для вимірювання тиску. Я більше не можу сказати, працює слідчо-оперативна група", – розповів Чорний.

Голова департаменту також зазначив, що, за його інформацією, причиною загоряння точно не є самопідпал, вибух кисню або замикання електропроводки.

Нагадаємо, раніше директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний основною версією причини пожежі назвав самопідпал одного з тяжкохворих пацієнтів, який помер на місці.

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Ми також повідомляли, що правоохоронці Буковини відпрацьовують версію, що вибух у міській лікарні №1 Чернівців стався не через медичний кисень, а був викликаний іншим джерелом.

Всі подробиці в спецтемі Вибух у лікарні Чернівців

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