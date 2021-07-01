Потужна буря на Рівненщині: наслідки негоди просять визнати надзвичайною ситуацією

Якщо в області визнають НС, працівники лісгоспів зможуть швидше прибирати повалені дерева і привести ліси в порядок

Сильний вітер з корінням виривав дерева. Колаж "Сьогодні"

У Рівненській області лісівники просять оголосити надзвичайну ситуацію регіонального масштабу через негоду. Так лісгоспам буде простіше ліквідувати наслідки буревію.

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Про це повідомили в обласному управлінні лісомисливського господарства, пише "Суспільне".

За словами першого заступника начальника управління Михайла Прокопчука, за кілька годин стихія завдала збитків майже на 100 млн гривень. Якщо в області оголосять НС, працівники зможуть без метушні з документами, а значить – швидше ліквідувати наслідки негоди в лісах.

Зараз у лісах сотні повалених дерев. Фото: Костопільський лісгосп

"Головне завдання для працівників держлісгоспів – прибрати пошкоджені, повалені, завислі та нахилені дерева, швидко забрати з лісу деревину, яка має цінність, адже за такої погоди ділова деревина швидко стає звичайними дровами", – сказав Прокопчук.

Йдеться про пошкоджені майже 9000 гектарів лісу. Найбільших збитків зазнали Березнівський, Клесівський, Соснівський і Рокитнівський держлісгоспи.

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Зараз влада розглядає всі звернення щодо наслідків негоди та найближчими днями обласна комісія ТЕБ та НС розгляне всі питання.

Нагадаємо, того ж дня потужна буря пройшла у Львові. Вітер повалив дерева і зніс літні тераси і дахи будинків. Через шторм перестав ходити весь електротранспорт.

Також у Криму випала тримісячна норма опадів. У результаті під воду пішли прибережні міста, найбільше постраждала Ялта.