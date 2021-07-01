Русский
$ 27,23
32,35
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

Потужна буря на Рівненщині: наслідки негоди просять визнати надзвичайною ситуацією

1 липня 2021 14:33

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Якщо в області визнають НС, працівники лісгоспів зможуть швидше прибирати повалені дерева і привести ліси в порядок

Сильний вітер з корінням виривав дерева. Колаж "Сьогодні"

Сильний вітер з корінням виривав дерева. Колаж "Сьогодні"

У Рівненській області лісівники просять оголосити надзвичайну ситуацію регіонального масштабу через негоду. Так лісгоспам буде простіше ліквідувати наслідки буревію.

Реклама

Про це повідомили в обласному управлінні лісомисливського господарства, пише "Суспільне".

За словами першого заступника начальника управління Михайла Прокопчука, за кілька годин стихія завдала збитків майже на 100 млн гривень. Якщо в області оголосять НС, працівники зможуть без метушні з документами, а значить – швидше ліквідувати наслідки негоди в лісах.

Зараз у лісах сотні повалених дерев. Фото: Костопільський лісгосп

"Головне завдання для працівників держлісгоспів – прибрати пошкоджені, повалені, завислі та нахилені дерева, швидко забрати з лісу деревину, яка має цінність, адже за такої погоди ділова деревина швидко стає звичайними дровами", – сказав Прокопчук.

Йдеться про пошкоджені майже 9000 гектарів лісу. Найбільших збитків зазнали Березнівський, Клесівський, Соснівський і Рокитнівський держлісгоспи.

Не пропусти!
Борщ Україні на допомогу! Відомий суддя матчу з Англією, що має зуб на британців
Фелікс Брих показав жовту картку Сидорчуку в матчі України та Нідерландів
Реклама

Зараз влада розглядає всі звернення щодо наслідків негоди та найближчими днями обласна комісія ТЕБ та НС розгляне всі питання.

Нагадаємо, того ж дня потужна буря пройшла у Львові. Вітер повалив дерева і зніс літні тераси і дахи будинків. Через шторм перестав ходити весь електротранспорт.

Також у Криму випала тримісячна норма опадів. У результаті під воду пішли прибережні міста, найбільше постраждала Ялта.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україні з'явиться новий поїзд
В Україні з'явиться новий поїзд "Інтерсіті" – "Укрзалізниця" оголосила розкладТранспорт
Під Львовом натовп пасажирів забули на вокзалі. Їм запропонували їхати в кабіні з машиністом
Під Львовом натовп пасажирів забули на вокзалі. Їм запропонували їхати в кабіні з машиністомЗахід
Вітер зніс тераси і вирвав дерева з корінням, на вулицях потоп. Львів накрила потужна буря – фото і відео
Вітер зніс тераси і вирвав дерева з корінням, на вулицях потоп. Львів накрила потужна буря – фото і відеоЗахід
Реанімували більше години: подробиці загибелі студента на напівмарафоні у Львові (оновлено)
Реанімували більше години: подробиці загибелі студента на напівмарафоні у Львові (оновлено)Захід
На Закарпатті заарештували начальника СІЗО: що накоїв
На Закарпатті заарештували начальника СІЗО: що накоївЗахід
В Ужгороді величезна гілка впала на відвідувачів кафе – момент падіння потрапив на відео
В Ужгороді величезна гілка впала на відвідувачів кафе – момент падіння потрапив на відеоЗахід

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти