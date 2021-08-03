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Угрожала ножом и заставила есть бумагу. Во Львовской области судили учительницу за буллинг

3 августа 2021 14:28

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Женщина назвала свой поступок шуткой и сказала, якобы виноват класс – своим поведением довел ее до жесткого "воспитания"

Учительницу наказали за буллинг в школе. Коллаж "Сегодня"

Учительницу наказали за буллинг в школе. Коллаж "Сегодня"

Во Львовской области суд наказал учительницу солонковской школы Надежду Волощук, которая угрожала семикласснику ножом и заставила его съесть бумажный самолетик. За буллинг ее обязали выплатить штраф – 850 гривен.

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Об этом сообщает Zaxid.net.

После публичной огласки учительницу информатики также уволили с работы.

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Как женщина издевалась над учеником?

В мае родители и ученики рассказали о буллинге ученика. В частности, преподаватель заставила мальчика съесть бумажный самолетик, показывала нож и угрожала, что парень "будет писать кровью", потому что он забыл ручку.

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По словам родителей, это был не первый случай, когда женщина так обращалась с детьми. В свою очередь сама Надежда Волощук назвала шуткой свой поступок, а поведение объяснила неуправляемостью класса.

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Напомним, ранее в Ровенской области учитель развращал 10-летнюю девочку.

Кроме того, во Львовской области суд оштрафовал директора школы за буллинг учеников.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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