Ушла в одной пижаме: во Львове нашли мертвой пропавшую 19-летнюю девушку

На данный момент правоохранители выясняют все подробности трагедии

Во Львове нашли мертвой пропавшую студентку. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове нашли мертвой 19-летнюю Анастасию Стахив, которая накануне вышла из дома в одной пижаме и не вернулась.

Об этом сообщили на странице в Facebook Поисково-спасательной волонтерской организации.

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Детали трагедии

Как пишет Zaxid.net, тело девушки обнаружили на Песковых (Алтайских) озерах, примерно в 1,7 км от ее дома.

Кроме того, по предварительным данным, полиция нашла записку о том, что она намерена совершить самоубийство.

Известно, что 19-летняя Анастасия училась во Львовской политехнике на специальности "Архитектура и градостроительство".

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На данный момент правоохранители выясняют все подробности трагедии.

Напомним, ранее в Киеве нашли мертвой 27-летнюю Елену Надысеву, которая пропала в начале марта 2020 года.

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Также в Харьковской области полицейские обнаружили тело 21-летней девушки, которая пропала еще 18 июля. Она поехала кататься на катамаране на Вяловское водохранилище, нырнула в воду и исчезла.

Кроме того, в Запорожье на Центральном пляже утонул 14-летний подросток.

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