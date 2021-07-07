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У Карпатах автомобіль зірвався з обриву. Ніхто не вижив (фото)

7 липня 2021 15:33

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Жахлива аварія сталася в Івано-Франківській області. На жаль, удар був такої сили, що ніхто з людей в автомобілі не вижив

У ДТП ніхто не вижив. Фото: колаж "Сьогодні"

У ДТП ніхто не вижив. Фото: колаж "Сьогодні"

У курортному селищі Яремче автомобіль Volkswagen Tiguan на заокругленій ділянці дороги злетів з обриву. У транспортному засобі перебувало чотири людини: троє чоловіків і одна жінка. Всі вони загинули на місці події до приїзду медиків.

Як повідомили в пресслужбі ГУНП, повідомлення про аварію надійшло в поліцію 7 липня 11:45. На місце події одразу прибули рятувальники і поліцейські.

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Авто пом'ялося від удару об землю. Фото: ГУНП

Авто пом'ялося від удару об землю. Фото: ГУНП

Зараз поліцейські встановлюють вік і місце проживання загиблих. На місці ДТП продовжують працювати всі служби.

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Раніше ми повідомляли, що у Львівській області 11-річний хлопчик розбився за кермом BMW.

Також нагадаємо, у Чернігівській області в ДТП постраждали дев'ять осіб. Водій легковика не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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