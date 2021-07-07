У Карпатах автомобіль зірвався з обриву. Ніхто не вижив (фото)

У ДТП ніхто не вижив. Фото: колаж "Сьогодні"
У курортному селищі Яремче автомобіль Volkswagen Tiguan на заокругленій ділянці дороги злетів з обриву. У транспортному засобі перебувало чотири людини: троє чоловіків і одна жінка. Всі вони загинули на місці події до приїзду медиків.
Як повідомили в пресслужбі ГУНП, повідомлення про аварію надійшло в поліцію 7 липня 11:45. На місце події одразу прибули рятувальники і поліцейські.
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Авто пом'ялося від удару об землю. Фото: ГУНП
Зараз поліцейські встановлюють вік і місце проживання загиблих. На місці ДТП продовжують працювати всі служби.
Раніше ми повідомляли, що у Львівській області 11-річний хлопчик розбився за кермом BMW.
Також нагадаємо, у Чернігівській області в ДТП постраждали дев'ять осіб. Водій легковика не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом.
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