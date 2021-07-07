В Карпатах автомобиль сорвался с обрыва. Никто не выжил (фото)

В ДТП никто не выжил. Фото: коллаж "Сегодня"
В курортном поселке Яремче автомобиль Volkswagen Tiguan на закругленном участке дороги слетел с обрыва. В транспортном средстве находилось четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Все они погибли на месте происшествия до приезда медиков.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, сообщение об аварии поступило в полицию 7 июля в 11:45. На место происшествия сразу прибыли спасатели и полицейские.
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Авто покорежило от удара об землю. Фото: ГУНП
Сейчас полицейские устанавливают возраст и место проживания погибших. На месте ДТП продолжают работать все службы.
Ранее мы сообщали, что во Львовской области 11-летний мальчик разбился за рулем BMW.
Также напомним, в Черниговской области в ДТП пострадали девять человек. Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.
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