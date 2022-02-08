У Карпатах рятувальники потрапили у снігову пастку (відео)

Співробітник надзвичайної служби лопатою зробив отвір, щоб вибратися назовні

На горі Піп Іван рятувальники не могли вийти з посту нагляду. Все через те, що вихід засипало снігом. Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

Замість ранкової кави рятувальникам довелося відкопуватись із метрових заметів. На відео видно, як співробітник надзвичайної служби лопатою зробив отвір, щоби вибратися. Вже ззовні вони продовжили роботу з розчищення.

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У Карпатах вирують снігові фонтани – туристів просять сидіти вдома

Небезпечні снігові фонтани більше доби лютують у Карпатах. Їх біля снігових карнизів утворюють сильні вітри – розповідають рятувальники та закликають туристів не ходити в гори.

У Карпатах до кінця доби прогнозують сильні завірюхи та вітер до 22 метрів за секунду. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов на всій території України.

На яку погоду чекати у Карпатах

Погода в Карпатах у середу, 9 лютого, весь день буде хмарною. Сніг очікується вночі та протягом дня, проте на вулиці потеплішає.

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Вдень температура повітря підніметься до 3 градусів тепла.

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