Русский
$ 26,89
31,92
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

У Рівненській області маленькі сестри знайшли повішеним дев'ятирічного брата

30 липня 2021 12:42

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Трагедія трапилася, коли мати пішла на підробіток в інше село, а старший брат прибирав у хаті

Місце, де знайшли дитину. Колаж "Сьогодні"

Місце, де знайшли дитину. Колаж "Сьогодні"

У селі Кошмаки Вараського району Рівненської області знайшли повішеним дев'ятирічного хлопчика. Його виявили дві сестри померлого – їм по чотири і п'ять років.

Реклама

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Читайте також: Взяв у товаришів по службі $300 тисяч і зник. В Одесі знайшли повішеним поліцейського

Трагедія трапилася увечері 29 липня. У поліцію о 19:15 подзвонили медики "швидкої", вони констатували смерть дев'ятирічного хлопчика.

За даними правоохоронців, 30-річна мати самостійно виховує чотирьох дітей. У цей день близько шостої вечора вона пішла на підробіток в інше село.

Реклама

О 18:30 її 14-річний син прибирав у хаті, а незабаром почув крики сестер. Саме вони побачили дев'ятирічного братика в петлі мотузки, до якої кріпилася дошка гойдалки. На допомогу кинулися сусіди і викликали "швидку", але врятувати дитину не вдалося.

В тренді
Страшна злива затопила Чернівці: падали дерева і зупинки (фото, відео)
Наслідки негоди. Фото: колаж "Сьогодні"

Тіло хлопчика відправили на експертизу. Поліцейські вже почали розслідування.

Нагадаємо, в Ужгороді виявили в кар'єрі труп військовослужбовця, який пішов з військової частини 10 червня, й зник безвісти.

Крім того, у Кривому Розі знайшли повішеним військового. Померлого знайшли 2 червня неподалік від готелю "Братислава".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Затор на кілька кілометрів. Смертельна ДТП паралізувала трасу Київ – Чоп (фото)
Затор на кілька кілометрів. Смертельна ДТП паралізувала трасу Київ – Чоп (фото)Захід
В Івано-Франківській області літак впав на будинок: є загиблі
В Івано-Франківській області літак впав на будинок: є загибліЗахід
Катастрофа літака на Прикарпатті і нові правила в'їзду до України – головні новини СЬОГОДНІ
Катастрофа літака на Прикарпатті і нові правила в'їзду до України – головні новини СЬОГОДНІУкраїна
Розвивав малу авіацію. На Прикарпатті розбився один з найдосвідченіших пілотів України
Розвивав малу авіацію. На Прикарпатті розбився один з найдосвідченіших пілотів УкраїниЗахід
Під Рівним відбувся вибух на заводі з виробництва азотних добрив (відео)
Під Рівним відбувся вибух на заводі з виробництва азотних добрив (відео)Захід
На Закарпатті потяг зіткнувся з вантажівкою, локомотив зійшов з рейок: фото з місця аварії
На Закарпатті потяг зіткнувся з вантажівкою, локомотив зійшов з рейок: фото з місця аваріїЗахід

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти