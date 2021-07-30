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В Ровенской области маленькие сестры нашли повешенным девятилетнего брата

30 июля 2021 12:42

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Трагедия случилась, когда мать ушла на подработку в другое село, а старший брат убирал в доме

Место, где нашли ребенка. Коллаж "Сегодня"

Место, где нашли ребенка. Коллаж "Сегодня"

В селе Кошмаки Вараського района Ровенской области нашли повешенным девятилетнего мальчика. Умершего обнаружили две его сестры – им по четыре и пять лет.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Трагедия случилась вечером 29 июля. В полицию в 19:15 позвонили медики "скорой", они констатировали смерть девятилетнего мальчика.

По данным правоохранителей, 30-летняя мать самостоятельно воспитывает четверых детей. В этот день около шести вечера она пошла на подработку в другое село.

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В 18:30 ее 14-летний сын убирал в доме, а вскоре услышал крики сестер. Именно они увидели девятилетнего братика в петле веревки, к которой крепилась доска качели. На помощь бросились соседи и вызвали "скорую", но спасти ребенка не удалось.

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Тело мальчика отправили на экспертизу. Полицейские уже начали расследование.

Напомним, в Ужгороде обнаружили в карьере труп военнослужащего, который ушел из воинской части 10 июня и пропал без вести.

Кроме того, в Кривом Роге нашли повешенным военного. Умершего нашли 2 июня недалеко от отеля "Братислава".

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