У Тернополі 8-річну дівчинку вдарив струмом автомат з іграшками. В якому вона стані

Від удару струмом дівчинку відкинуло на землю, вона втратила свідомість. Зараз дитина в лікарні

Зараз дівчинку перевели у відділення кардіології. Фото: колаж "Сьогодні"

У Тернополі автомат з іграшками мало не вбив струмом 8-річну дитину. Дівчинку сильним ударом відкинуло на асфальт, вона втратила свідомість.

Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Михайло Яремишин, дівчинка Аня з другом Максимом захотіли дістати з коробки з іграшками мавпочку. Діти закинули гроші, а коли дівчинка торкнулася кран-машини, її вдарило струмом.

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"Першу домедичну допомогу надавали цій дівчинці поліцейські, які власне випадково опинилися поруч. Вона була вимазана, оскільки поруч була калюжа з водою і дитина впала в неї", – сказав начальник відділу комунікації ГУНП у Тернопільській області Сергій Крета.

Швидка допомога забрала дівчинку з термічними опіками в обласну дитячу лікарню.

"Була госпіталізована у відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії. Добу перебувала у відділенні анестезіології. Зараз переведена у відділення на кардіологічне ліжко. Тому що дуже часто при ураженні електричним струмом уражається провідникова система серця", – зазначила медичний директор КНП "Тернопільська обласна дитяча лікарня" Алла Філюк.

Після поразки електричним струмом, кажуть медики, можуть бути раптові ускладнення. Зараз від дівчинки ні на крок не відходить мати.

"Найважче було першу ніч пережити. Коли її в реанімації підключили до автомату, щоб відстежувати серце, бо говорили, що смерть може наступити і через декілька годин після удару струмом", – згадує мати постраждалої дівчинки Ірина Нога.

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Руки дівчинки досі в бинтах, на пальці правої руки опік – саме сюди і вразив електричний струм.

Аня зараз грає з новою плюшевою іграшкою – рожевим зайченям на ім'я "Пельмешка". Просить лікарів, щоб її швидше відпустили додому до кошенят. Поліцейські ж з'ясовують, чому дитина ледь не загинула, торкнувшись атракціону кран-машини.

"Поліцейські вилучили іграшковий ящик. Його направили на експертизу. Проводитиметься електро-технічна експертиза, яку буде проводити науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Власне вони і встановлять, чому стався удар електричним струмом", – додав начальник відділу комунікації ГУНП у Тернопільській області Сергій Крета.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень з необережності правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Зараз слідчі з'ясовують з чиєї вини стався нещасний випадок.

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