В Тернополе 8-летнюю девочку ударил током автомат с игрушками. В каком она состоянии

От удара током девочку отбросило на землю, она потеряла сознание. Сейчас ребенок в больнице

Сейчас девочку перевели в отделение кардиологии. Фото: коллаж "Сегодня"

В Тернополе автомат с игрушками чуть не убил током 8-летнего ребенка. Девочку сильным ударом отбросило на асфальт, она потеряла сознание.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Михаил Яремишин, девочка Аня с другом Максимом захотели достать из коробки с игрушками обезьянку. Дети забросили деньги, а когда девочка коснулась кран-машины, ее ударило током.

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"Первую домедицинскую помощь оказывали этой девочке полицейские, которые собственно случайно оказались рядом. Она была вымазана, поскольку рядом была лужа с водой и ребенок упал в нее", – сказал начальник отдела коммуникации ГУНП в Тернопольской области Сергей Крета.

Скорая помощь забрала девочку с термическими ожогами в областную детскую больницу.

"Была госпитализирована в отделение анестезиологии с палатами интенсивной терапии. Сутки находилась в отделении анестезиологии. Сейчас переведена в отделение на кардиологическую кровать. Потому что очень часто при поражении электрическим током поражается проводниковая система сердца", – отметила медицинский директор КНП "Тернопольская областная детская больница" Алла Филюк.

После поражения электрическим током, говорят медики, могут быть внезапные осложнения. Сейчас от девочки ни на шаг не отходит мать.

"Тяжелее всего было первую ночь пережить. Когда ее в реанимации подключили к автомату, чтобы отслеживать сердце, потому что говорили, что смерть может наступить и через несколько часов после удара током", – вспоминает мать пострадавшей девочки Ирина Нога.

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Руки девочки до сих пор в бинтах, на пальце правой руки ожог – именно сюда и пришелся электрический ток.

Аня сейчас играет с новой плюшевой игрушкой – розовым зайчонком по имени "Пельмешка". Просит врачей, чтобы ее скорее отпустили домой к котятам. Полицейские же выясняют, почему ребенок чуть не погибла, коснувшись аттракциона кран-машины.

"Полицейские изъяли игрушечный ящик. Его направили на экспертизу. Будет проводиться электро-техническая экспертиза, которую будет проводить научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Собственно они и установят, почему произошел удар электрическим током", – добавил начальник отдела коммуникации ГУНП в Тернопольской области Сергей Крета.

По факту нанесения телесных повреждений по неосторожности правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас следователи выясняют по чьей вине произошел несчастный случай.

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