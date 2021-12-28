У Тернополі, де двічі опоганили пам'ятник Бандері, з'явився банер із ним (відео)

Плакат розмістили на будівлі Тернопільської облради

Таким чином місцеві готуються до роковин від дня народження Бандери / Колаж "Сьогодні"

У Тернополі, де вандали двічі пошкодили пам'ятник Степана Бандери, повісити 11-метровий банер з його зображення. Також на плакаті підпис із пісні "Батько наш Бандера – Україна – мати".

Про це повідомляє "Політика Країни".

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Деталі

Банер розмістили на будівлі Тернопільської облради. Таким чином місцева влада готується до 113-ї річниці від дня народження Бандери. Його відзначатимуть 1 січня.

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Перший випадок осквернення пам'ятника

Невідомі пошкодили пам'ятник Степану Бандері у Тернополі. Пам'ятник був облитий червоною фарбою.

Поліція вирахувала тих, хто це зробив. Ними виявилися двоє 21-річних жителів Житомира. Хлопці облили пам'ятник фарбою не через банальне хуліганство, а через своїх політичних переконань.

Другий випадок осквернення пам'ятника

Рівно через тиждень невідомий закидав яйцями пам'ятник Степану Бандері. Поліція намагається встановити особу порушника.

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