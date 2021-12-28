В Тернополе, где дважды осквернили памятник Бандере, появился баннер с ним (видео)

Плакат разместили на здании Тернопольского облсовета

Таким образом местные готовятся к годовщине со дня рождения Бандеры / Коллаж "Сегодня"

В Тернополе, где вандалы дважды повредили памятник Степана Бандеры, повесили 11-метровый баннер с его изображение. Также на плакате подпись из песни "Батько наш Бандера – Україна – мати".

Об этом сообщает "Политика Страны".

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Детали

Баннер разместили на здании Тернопольского облсовета. Таким образом местные власти готовятся к 113-й годовщине со дня рождения Бандеры. Его будут отмечать 1 января.

Первый случай осквернения памятника

Неизвестные повредили памятник Степану Бандере в Тернополе. Монумент был облит красной краской.

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Полиция вычислила тех, кто это сделал. Ими оказались двое 21-летних жителей Житомира. Парни облили памятник краской краской не по причине банального хулиганства, а из-за своих политических убеждений.

Второй случай осквернения памятника

Ровно через неделю неизвестный забросал яйцами памятник Степану Бандере. Полиция пытается установить личность нарушителя.

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