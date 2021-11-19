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У Тернопільській області немовля померло одразу після пологів – поліція проводить розслідування (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
19 листопада, 21:24
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Рідні підозрюють, що медики у пологовому будинку просто не надали належної допомоги

Дівчинка померла за кілька хвилин після народження. Батьки підозрюють медиків у неналежному виконанні своїх обов'язків. Від чого померла Єва та хто перевіряє дії лікарів – дізнався кореспондент "Сьогодні" Михайло Яремишин.

Роман під стінами моргу чекає на розтин тіла доньки. Розповідає, що всю вагітність дружина добре перенесла. Чекали на первістка і дуже стежили за здоров'ям.

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"Все контролювалося, все було добре, вся вагітність проходила чудово. Постійно лікарям. Відразу якщо щось не те дзвонили, інформували. Відразу їхали", – каже батько померлої дівчинки Роман Буц.

Патологій під час вагітності лікарі не фіксували. Ілона на 41-му тижні потрапила до пологового будинку у Кременці.

"Пологи швидкі були, не було ніяких труднощів. Вона не порвалася, нічого. Дитина легенько виходила. Дитина 57 сантиметрів. Пологи були прекрасні", – розповідає тітка породіллі Зоряна Кубанова.

За годину від народження Єви – Роману зателефонувала дружина і сказала, що малюк помер.

"Вона каже – закричала і затихла. І все. Ну таке як легені б не відкрилися, то дитина не закричала б. Ми не віримо в це. Ми просто в це не віримо. А сьогодні лікар нам ще каже, що це може бути якась -то інфекція чи патологія", – каже тітка породіллі Зоряна Кубанова.

Кременецька лікарня є однією із опорних в області. Лікар, яка приймала пологи, – це дружина керівника медустанови. Під час розтину немовляти вона наполегливо намагалася зайти до моргу – це бачили рідні дітлахи та підтверджує лікар. Каже, хотіла просто бути присутньою.

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Що кажуть у пологовому будинку

Завідувачка пологового відділення Оксана Кісіль говорити на камеру відмовляється. І запевняє – все на пологах робила правильно.

"Ми не роздихали дитину. Просто легені не відкрилися і ми її не роздихали. Тобто були реаніматологи, були неонатологи, була я як лікар акушер-гінеколог. Дитина не дихала і я її не могла врятувати. Причина того, що вона така народилася. Її ніхто не вбивав", – каже лікар Кременецької лікарні Оксана Кісіль.

Наразі ситуацію розслідує комісія. Саме медики перевірятимуть правильність дій своїх колег.

"Усунути від роботи і щоб там більше такі люди не працювали. І щоб таких наслідків не було. Я і колегам і всім знайомим говоритиму, щоб сюди навіть не їхали", – каже батько померлої дівчинки Роман Буц.

Родичі померлої дитини звернулися до поліції. Підозрюють, що медики у пологовому будинку просто не надали належної допомоги. Вже відкрито кримінальне провадження. Результати судово-медичної експертизи будуть за кілька тижнів.

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