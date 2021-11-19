В Тернопольской области младенец умер сразу после родов – полиция проводит расследование (видео)

Родные подозревают, что медики в роддоме просто не оказали должной помощи

Девочка умерла через несколько минут после рождения. Родители подозревают медиков в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. От чего умерла Ева и кто проверяет действия врачей – узнал корреспондент "Сегодня" Михаил Яремишин.

Роман под стенами морга ждет вскрытия тела дочери. Рассказывает, что всю беременность жена перенесла хорошо. Ждали первенца и очень следили за здоровьем.

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"Все контролировалось, все было хорошо, вся беременность проходила прекрасно. Постоянно по врачам. Сразу если что-то не то звонили, информировали. Сразу ехали", – говорит отец умершей девочки Роман Буц.

Патологий во время беременности врачи не фиксировали. Илона на 41-й неделе попала в роддом в Кременце.

"Роды быстрые были, не было никакого труда. Она не порвалась, ничего. Ребенок легонько выходил. Ребенок 57 сантиметров. Роды были прекрасны", – рассказывает тетя роженицы Зоряна Кубанова.

Через час от рождения Евы – Роману позвонила жена и сказала, что малыш умер.

"Она говорит – закричала и затихла. И все. Ну такое как легкие бы не открылись, то ребенок не закричал бы. Мы не верим в это. Мы просто в это не верим. А сегодня врач нам еще говорит, что это может быть какая-то инфекция или патология", – говорит тетка роженицы Зоряна Кубанова.

Кременецкая больница является одной из опорных в области. Врач, принимавшая роды – это жена руководителя медучреждения. Во время вскрытия младенца она настойчиво пыталась зайти в морг – это видели родные детишки и подтверждает врач. Говорит, хотела просто присутствовать.

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Что говорят в роддоме

Заведующая родильным отделением Оксана Кисиль говорить на камеру отказывается. И уверяет — все на родах делала правильно.

"Мы не раздыхали ребенка. Просто легкие не открылись и мы его не раздыхали. То есть были реаниматологи, были неонатологи, была я как врач акушер-гинеколог. Ребенок не задышал и я его не могла спасти. Причина того, что она такая родилась. Ее никто не умертвлял", – говорит врач Кременецкой больницы Оксана Кисиль.

В настоящее время ситуацию расследует комиссия. Именно медики будут проверять правильность действий своих коллег.

"Отстранить от работы и чтобы там больше такие люди не работали. И чтобы таких последствий не последовало. Я и коллегам и всем знакомым буду говорить, чтобы сюда даже не ехали", – говорит отец умершей девочки Роман Буц.

Родственники умершего ребенка обратились в полицию. Подозревают, что медики в роддоме просто не оказали должной помощи. Уже открыто уголовное производство. Результаты судебно-медицинской экспертизы будут через несколько недель.

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