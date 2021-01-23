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Подвійне вбивство в Одесі: патрача взяли під варту

23 січня, 04:26

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

30-ти річний вбивця сам зізнався на суді у скоєному

В Одесі суд відправив Дмитра Пономарьова, який відтяв голову рідному батьку та зарізав товариша до ізолятора на два місяці без можливості внести заставу.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

30-ти річний вбивця сам зізнався на суді у скоєному. Каже, був під впливом наркотиків, тепер шкодує через скоєне і сам попросив суддю відправити його за ґрати.

"Я уявив собі що я можу вбити. Це все самонакрут мій. Був ритуал, у якому я сам себе переконував. Що всі навколо спостерігають за мною і я за всіма. Що я виконую і ваші накази у тому числі. Я був під впливом всього і подій, і всього. Я каюсь у скоєному", – сказав у суді чоловік.

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Нагадаємо, чоловік зустрів поліцейських, тримаючи в руках голову загиблого батька, і заявив, що "він бог, якому не поклоняються".

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Також ми писали, що говорять про одесита Дмитра Пономаренко.

Раніше ми писали, що в одеського головоріза, який відтяв голову рідному батьку та зарізав друга, мав проблеми з наркотиками, через що його не раз звільняли з роботи.

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Одеса суд ізолятор вбивства
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