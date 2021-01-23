Двойное убийство в Одессе: потрошителя взяли под стражу

30-летний убийца сам признался на суде в содеянном

В Одессе суд отправил Дмитрия Пономарева, который обезглавил родного отца и зарезал товарища в изолятор на два месяца без возможности внести залог.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

30-летний убийца сам признался на суде в содеянном. Говорит, был под воздействием наркотиков, теперь сожалеет о содеянном и сам попросил судью отправить его за решетку.

"Я представил себе что я могу убить. Это все самонакрут мой. Был ритуал, в котором я сам себя убеждал. Что все вокруг наблюдают за мной и я за всеми. Что я делаю и ваши приказы в том числе. Я был под влиянием всего и событий, и всего. Я раскаиваюсь в содеянном", – сказал в суде мужчина.

Видео: Сегодня

Напомним, мужчина встретил полицейских, держа в руках голову погибшего отца, и заявил, что "он бог, которому не поклоняются".

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Также мы писали, что говорят об одессите Дмитрии Пономаренко.

Ранее мы писали, что у одесского головореза, который обезглавил родного отца и зарезал друга, были проблемы с наркотиками, за что его не раз увольняли с работы.

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