На трассе Одесса-Николаев выпал августовский снег – на дорогах образовались пробки (видео)

На трассе из-за непогоды повалены много деревьев

Осадки были кратковременными и быстро растаяли / Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 7 августа, на юге Украины выпал снег. Его заметили водители на трассе Одесса-Николаев.

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Об этом сообщает 048.ua.

Изначально там прошел ливень, а потом выпал град и снег, который быстро растаял. На видео с места видно, что обочины дороги "побелели".

Кроме того, на трассе повалены много деревьев. А автомобили, из-за ухудшения погодных условий, стояли в пробках.

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Также, в Николаеве прошел сильный ливень. На обочинах трасс фиксировали мелкий град, похожий на снег.

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