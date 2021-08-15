Під Одесою горить приміщення терміналу ТІС (відео)

В Одеській області, де горіли склади мережі супермаркетів АТБ, спалахнула пожежа на одному з терміналів ТІС.
Про це повідомляє "Сьогодні".
На одному із порожніх складських приміщень терміналу ТІС сталося загоряння. В результаті пожежі ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили необхідну кількість пожежних бригад підприємства, а також з с. Визирки, м. Южного та Доброслава.
Рятувальники повідомили, що небезпеки для працівників порту та мешканців довколишніх сіл немає. Ситуація контрольована.
Група терміналів ТІС – розташована на березі Малого Аджалицького лиману, в 27 км на схід від Одеси. Це найбільший стивідорний оператор в Україні. Він складається з 5 активів: ТІС-Зерно, ТІС-Міндобрива, ТІС-Руда, ТІС-Вугілля і ТІС-Контейнерний. Компанія володіє і управляє всією обслуговуючої інфраструктурою терміналів і власною залізничною станцією.
Раніше ми писали, що:
- в Одесі в 15-поверховому корпусі клінічного санаторію імені Пироговавночі, 30 квітня, сталася пожежа. Загорівся матрац в кімнаті на 2-му поверсі, де знаходився пацієнт з інвалідністю. Чоловік постраждав.
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