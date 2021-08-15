Под Одессой горит помещение терминала ТИС (видео)

В Одесской области, где горели склады сети супермаркетов АТБ, вспыхнул пожар на одном из терминалов ТИС.
Об этом сообщает "Сегодня".
На одном из пустых складских помещений терминала ТИС произошло возгорание. В результате пожара никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли необходимое количество пожарных бригад предприятия, а также из с. Визирки, г. Южного и Доброслава.
Спасатели сообщили, что опасности для работников порта и жителей близлежащих сел нет. Ситуация контролируется.
Группа терминалов ТИС – расположена на берегу Малого Аджалыкского лимана, в 27 км к востоку от Одессы. Это самый стивидорный оператор в Украине. Он состоит из 5 активов: ТИС-Зерно, ТИС-Минудобрения, ТИС-Руда, ТИС-Уголь и ТИС-Контейнерный. Компания владеет и управляет всей обслуживающей инфраструктурой терминалов и собственной железнодорожной станцией.
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