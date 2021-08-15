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Под Одессой горит помещение терминала ТИС (видео)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
15 августа, 19:29
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Опасности нет ни для работников порта, ни для жителей близлежащих сел
Пожар тушат бригады предприятия / Фото: коллаж "Сегодня"
Пожар тушат бригады предприятия / Фото: коллаж "Сегодня"

В Одесской области, где горели склады сети супермаркетов АТБ, вспыхнул пожар на одном из терминалов ТИС.

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Об этом сообщает "Сегодня".

На одном из пустых складских помещений терминала ТИС произошло возгорание. В результате пожара никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли необходимое количество пожарных бригад предприятия, а также из с. Визирки, г. Южного и Доброслава.

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Спасатели сообщили, что опасности для работников порта и жителей близлежащих сел нет. Ситуация контролируется.

Группа терминалов ТИС – расположена на берегу Малого Аджалыкского лимана, в 27 км к востоку от Одессы. Это самый стивидорный оператор в Украине. Он состоит из 5 активов: ТИС-Зерно, ТИС-Минудобрения, ТИС-Руда, ТИС-Уголь и ТИС-Контейнерный. Компания владеет и управляет всей обслуживающей инфраструктурой терминалов и собственной железнодорожной станцией.

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