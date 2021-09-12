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Під Одесою паралізувало школяра після укусу кліща

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
12 вересня, 10:49
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У підлітка діагностували гострий менінгоенцефаліт
Після укусу комахи дитина знаходиться в реанімації
Після укусу комахи дитина знаходиться в реанімації / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чорноморську Одеської області підлітка вкусив кліщ – він потрапив до лікарні в дуже важкому стані, хлопчика паралізувало.

Про це повідомила в Facebook мешканка Чорноморська Анна Гуменна.

"Учень сьомого класу Олександрівської ЗОШ Чорноморська через укус кліща знаходиться у важкому стані. Знімають набряк мозку. Хлопчика паралізувало. Лікарі налаштовують, що лікування буде тяжким і тривалим", – уточнила вона.

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Гуменна опублікувала медичну довідку, в якій дитині поставили діагноз гострий менінгоенцефаліт. Тепер хлопчик лежить в реанімації Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

Фото: Анна Гуменна, Facebook
Фото: Анна Гуменна, Facebook

Автор поста написала, що в позаминулому році після хвороби померла мама хлопчика. Зараз у сім'ї складне матеріальне становище. Жінка звернулася до українців із закликом про допомогу.

Що відомо про хворобу

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Менінгоенцефаліт (meningoencephalitis) – запалення головного мозку та його оболонок, викликане бактеріальної або вірусної інфекцією. Хвороба може торкатися також і спинного мозку, викликаючи розвиток параліч обох ніг.

Початок хвороби раптовий: високий підйом температури тіла, неспокій, головний біль, блювота. В першу-другу добу з'являються менінгеальні симптоми – напруженість потиличних м'язів, утруднення і больова реакція при спробі розпрямити зігнуту в колінному і тазостегновому суглобах ногу. А також група симптомів, які є наслідком роздратування мозкових оболонок, і різке підвищення тонусу довгих м'язів спини.

Раніше ми повідомляли, що в інфекційній лікарні міста Хмельницький, з попередніми діагнозом ротавірусна інфекція, залишаються 15 людей, які раніше отруїлися в харчоблоці навчального закладу.

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Крім того, в літньому таборі на Прикарпатті масово отруїлися діти.

Також нагадаємо, в дитсадку в Одеській області масово отруїлися діти, троє потрапили до лікарні.

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