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Под Одессой парализовало школьника после укуса клеща

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
12 сентября, 10:49
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У подростка диагностировали острый менингоэнцефалит
После укуса насекомого ребенок находится в реанимации
После укуса насекомого ребенок находится в реанимации / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черноморске Одесской области подростка укусил клещ – он попал в больницу в очень тяжелом состоянии, мальчика парализовало.

Об этом сообщила в Facebook жительница Черноморска Анна Гуменная.

"Ученик седьмого класса Александровской ООШ Черноморска из-за укуса клеща находится в тяжелом состоянии. Снимают отек мозга. Мальчика парализовало. Врачи настраивают, что лечение будет тяжелым и длительным", – уточнила она.

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Гуменная опубликовала медицинскую справку, в которой ребенку поставили диагноз острый менингоэнцефалит. Теперь мальчик лежит в реанимации Одесской областной детской клинической больнице.

Фото: Анна Гуменная, Facebook
Фото: Анна Гуменная, Facebook

Автор поста написала, что в позапрошлом году после болезни умерла мама мальчика. Сейчас у семьи сложное материальное положение. Женщина обратилась к украинцам с призывом о помощи.

Что известно о болезни

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Менингоэнцефалит (meningoencephalitis) – воспаление головного мозга и его оболочек, вызванное бактериальной или вирусной инфекцией. Болезнь может затрагивать также и спинной мозг, вызывая развитие миелита с параличом обеих ног.

Начало болезни внезапное: высокий подъем температуры тела, беспокойство, головная боль, рвота. В первые‑вторые сутки появляются менингеальные симптомы – напряженность затылочных мышц, затруднение и болевая реакция при попытке распрямить согнутую в коленном и тазобедренном суставах ногу. А также группа симптомов, являющихся следствием раздражения мозговых оболочек, и резкое повышение тонуса длинных мышц спины.

Ранее мы сообщали, что в инфекционной больнице города Хмельницкий, с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция, остаются 15 человек, ранее отравившихся в пищеблоке учебного заведения.

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Кроме того, в летнем лагере на Прикарпатье массово отравились дети.

Также напомним, в детсаду в Одесской области массово отравились дети, трое попали в больницу.

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