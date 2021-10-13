Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Будет ли тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покров-2021 👑 Мисс Украина: фото
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Одессы

В Одессе маршрутка врезалась в бетонный столб: много пострадавших

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
13 октября, 15:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Полицейские завели уголовное дело и назначили ряд экспертиз
Маршрутка врезалась в бетонный столб / Коллаж "Сегодня"
Маршрутка врезалась в бетонный столб / Коллаж "Сегодня"

В Одессе маршрутка врезалась в бетонный столб. Похожая авария случилась вчера, 12 октября, в Кропивницком, но в ДТП в Одессе у водителя отказали тормоза.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Реклама

Что случилось

За рулем маршрутки был 55-летний водитель. Он утверждает, что авария случилась из-за того, что в транспорте отказали тормоза.

В результате ДТП получили травмы и обратились за помощью в больницу 9 пассажиров. Полицейские проверяют водителя на наличие алкоголя в крови.

Наказание

Сведение по факту ДТП полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которое управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Виновник заплатит штраф до 34 тысяч гривен.

Реклама

Правоохранители назначат ряд экспертиз, где еще проверят техническое состояние маршрутки.

Похожее ДТП

12 октября в Кропивницком троллейбус двигался по своему маршруту, когда на дорогу неожиданно выбежал пешеход. Во избежание наезда на него водитель транспортного средства выехал за пределы проезжей части и въехал в столб линии электропередачи.

В результате ДТП пешеход получил легкие телесные повреждения. Пассажиры троллейбуса, по заключению медиков, тоже серьезно не пострадали.

Реклама

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

95 876

заболело за неделю в Украине

+35%

Вакцинация
По состоянию на 12 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 271 274
Люди, которые получили минимум одну дозу
7 688 562
Всего введенных доз 13 959 836
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,60
29,50
29,00
28,00
17,67
31,08
29,85
27,83
18,34
31,29
31,09
29,69
18,48
34,29
31,50
30,22
18,34
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,97
-
30,92
28,46
18,07
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Какой будет погода в октябре
Прогноз на целый месяц
Узнать

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда поехать на море в октябре
ТОП-5 направлений
Хочу на море!
SHOW MUST GO ON

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Меган Фокс и Машин Ган Келли для GQ Style
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять