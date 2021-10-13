В Одессе маршрутка врезалась в бетонный столб: много пострадавших

Полицейские завели уголовное дело и назначили ряд экспертиз

Маршрутка врезалась в бетонный столб / Коллаж "Сегодня"

В Одессе маршрутка врезалась в бетонный столб. Похожая авария случилась вчера, 12 октября, в Кропивницком, но в ДТП в Одессе у водителя отказали тормоза.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

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Что случилось

За рулем маршрутки был 55-летний водитель. Он утверждает, что авария случилась из-за того, что в транспорте отказали тормоза.

В результате ДТП получили травмы и обратились за помощью в больницу 9 пассажиров. Полицейские проверяют водителя на наличие алкоголя в крови.

Наказание

Сведение по факту ДТП полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которое управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Виновник заплатит штраф до 34 тысяч гривен.

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Правоохранители назначат ряд экспертиз, где еще проверят техническое состояние маршрутки.

Похожее ДТП

12 октября в Кропивницком троллейбус двигался по своему маршруту, когда на дорогу неожиданно выбежал пешеход. Во избежание наезда на него водитель транспортного средства выехал за пределы проезжей части и въехал в столб линии электропередачи.

В результате ДТП пешеход получил легкие телесные повреждения. Пассажиры троллейбуса, по заключению медиков, тоже серьезно не пострадали.

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