В Одессе маршрутка врезалась в бетонный столб: много пострадавших

В Одессе маршрутка врезалась в бетонный столб. Похожая авария случилась вчера, 12 октября, в Кропивницком, но в ДТП в Одессе у водителя отказали тормоза.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
Что случилось
За рулем маршрутки был 55-летний водитель. Он утверждает, что авария случилась из-за того, что в транспорте отказали тормоза.
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В результате ДТП получили травмы и обратились за помощью в больницу 9 пассажиров. Полицейские проверяют водителя на наличие алкоголя в крови.
Наказание
Сведение по факту ДТП полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которое управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Виновник заплатит штраф до 34 тысяч гривен.
Правоохранители назначат ряд экспертиз, где еще проверят техническое состояние маршрутки.
Похожее ДТП
12 октября в Кропивницком троллейбус двигался по своему маршруту, когда на дорогу неожиданно выбежал пешеход. Во избежание наезда на него водитель транспортного средства выехал за пределы проезжей части и въехал в столб линии электропередачи.
В результате ДТП пешеход получил легкие телесные повреждения. Пассажиры троллейбуса, по заключению медиков, тоже серьезно не пострадали.
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