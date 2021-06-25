В Одесі море раптово змінило колір – відео

Місцеві жителі в коментарях пишуть свої припущення про те, що стало причиною такої аномалії

В Одесі Чорне море в прямому сенсі стало чорним – вода різко потемніла. Українці обговорюють у Мережі, з чим це могло бути пов'язано.

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Відео опублікували в Telegram-каналі "Підслухано Одеса".

Аномалію помітили на 195 причалі. На записі видно, що вода в морі сильно почорніла і навіть біля самого берега вже не видно дна. Ще не відомо, з чим це пов'язано.

Місцеві жителі припускають, що такі зміни могли викликати сильні дощі, наслідок потопу в окупованій Ялті, коли в море потрапила величезна кількість бруду, а також водорості.

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Нагадаємо, 18 червня під час масштабного потопу в Ялті затопило Ялтинський крокоділяріум.

Також ми писали, що в результаті потопу в Ялті постраждали 49 людей, однв загинула. Чоловіка забрало потоком води.