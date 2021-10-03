Вода перетворилася на кисіль. Медузи "окупували" порт в Одесі – фото

В Одесі помітили навалу медуз у морі в районі порту – очевидці показали фото в соцмережах

Навалу медуз помітили в одеському порту / Фото: Колаж: Сьогодні

З настанням більш прохолодної погоди в Чорному морі не зменшилася кількість медуз. Сьогодні, 3 жовтня, величезну їх кількість помітили в одеському порту.

Відповідне фото опублікували в Telegram-каналі "Х**вая Одеса".

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На знімку видно, що медуз настільки багато, що самої води практично не видно.

Медузи дісталися до одеського порту. Фото з соцмережі

"Кількість медуз у порту зашкалює", – написав автор під фото.

Коли у морі стане менше медуз?

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Екологи вважають, що за нинішньої тенденції менше медуз не стане, навіть навпаки – популяція збільшиться.

Професор Валерій Лисенко пояснив, що зараз у морі найбільш сприятливі умови для їх життя. Зокрема, це осолоненя Азовського моря і хороша кормова база.

"Благополучних прогнозів я дати не можу. Перша причина – це майже мінімальна кількість видів риб, які їдять фіто- і зоопланктон. Це тюлька, хамса. Ви знаєте, що практично не залишилося. І тому кількість планктону без конкурентів – риб, вживається, природно, медузою. І тому вона швидко зростає, розмножується", – сказав Лисенко.