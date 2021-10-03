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Вода превратилась в кисель. Медузы "оккупировали" порт в Одессе – фото

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
3 октября, 12:45
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В Одессе заметили полчище медуз в море в районе порта – очевидцы показали фото в соцсетях
Полчище медуз заметили в одесском порту
Полчище медуз заметили в одесском порту / Фото: Коллаж: Сегодня

С наступлением более прохладной погоды в Черном море не уменьшилось количество медуз. Сегодня, 3 октября, огромное их количество заметили в одесском порту.

Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале "Х**вая Одесса".

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На снимке видно, что медуз настолько много, что самой воды практически не видно.

Медузы добрались до одесского порта. Фото из соцсети

"Количество медуз в порту зашкаливает", - написал автор под фото.

Когда в море станет меньше медуз?

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Экологи считают, что при нынешней тенденции меньше медуз не станет, даже наоборот – популяция увеличится.

Профессор Валерий Лысенко объяснил, что сейчас в море наиболее благоприятные условия для их жизни. В частности, это осолонение Азовского моря и хорошая кормовая база.

"Благополучных прогнозов я дать не могу. Первая причина – это почти минимальное количество видов рыб, которые едят фито- и зоопланктон. Это тюлька, хамса. Вы знаете, что практически не осталось. И поэтому количество планктона без конкурентов – рыб, употребляется, естественно, медузой. И поэтому она быстро растет, размножается", – сказал Лысенко.

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