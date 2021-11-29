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Взрыв в Новой Одессе: люди боятся возвращаться в свой дом (видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
29 ноября, 13:00
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Никто не захотел идти в общежитие, которое предложили местные власти
В Новой Одессе взорвавшиеся жители дома боятся возвращаться в свое жилье
В Новой Одессе взорвавшиеся жители дома боятся возвращаться в свое жилье / Фото: Коллаж: Сегодня

В Новой Одессе жители взорвавшегося дома боятся возвращаться в свое жилье. Завалы пятиэтажки в Новой Одессе Николаевской области спасатели разбирали двое суток подряд.

Об этом пишет Telegram-канал "Новости Николаева".

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Как рассказал заместитель начальника ГУ ГСЧС в Николаевской области Михаил Гриб, вечером в воскресенье, 28 ноября, были завершены поисковые работы. Пострадавших в доме больше нет. Жители многоэтажки пока расселились у родственников.

Никто не захотел идти в общежитие, которое предложили местные власти. Жителям второго и третьего подъезда разрешили забрать из квартир вещи первой необходимости и документы. Жители второго подъезда говорят, что боятся возвращаться в свои дома. Говорят, у них в квартирах, граничащих с первым подъездом, появились трещины.

"Боюсь здесь жить. Считаю, что этот дом полностью аварийный, людям нужно новое жилье", – говорит житель Алексей Зажиев.

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В трех подъездах 30 квартир.

Причина взрыва

Причиной взрыва стала утечка газа. Его эпицентр был на верхнем этаже — в квартире пожилых супругов. Они погибли сразу, как и женщина, которая жила этажом ниже. Еще четыре человека вытаскивали из-под завалов спасатели, одного из них с травмами доставили в больницу.

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Пострадавшие

Юрий Колос, которого, вытащив из-под завалов, госпитализировали, на момент взрыва находился в квартире вместе с супругой. Женщине повезло – она была в дальней комнате и не пострадала. Он стоял в коридоре.

"От взрыва меня отбросило к входной двери. Эпицентр взрыва находился у соседей на 5-м этаже, на кухне. Они отопления не включили, а грелись духовкой. Видимо, ее задуло, собрался газ и…", — рассказал пострадавший ТСН.

По словам врача-травматолога Николаевской больницы скорой помощи Константина Ломакова, у пациента тяжелые ожоги головы и лица, открытый перелом левого предплечья, многочисленные синяки.

Через мгновение до взрыва из этого дома вышла местная жительница Светлана Колос, которая приходила сюда навестить родителей. Обломки стен после взрыва летели ей прямо в спину. Вместе с мужем она бросилась спасать родителей, но добраться до квартиры по лестничной клетке уже было невозможно.

В конце концов, спасатели развернули лестницу и смогли вытащить их родителей, а также еще одну пожилую женщину. Пожилые супруги, проживавшие в квартире, где произошел взрыв, а также их соседка, которая жила на 4 этаже, погибли сразу.

Также умер еще один пожилой мужчина в соседнем подъезде — у него не выдержало сердце.

Компенсация для пострадавших

Как пояснил мэр Новой Одессы, если не удастся восстановить дом, жители получат компенсационные выплаты, чтобы они смогли приобрести равноценное жилье. Но когда это произойдет – пока неизвестно.

Оценку утраченного имущества должна произвести экспертная комиссия. Пока обещают найти временное, арендованное жилье. А третий подъезд, говорят, пригоден для проживания. Туда уже дали свет.

В понедельник, 29 ноября, дом обследуют газовики, после чего решат, когда кто сможет вернуться в свою квартиру.

Коротко о взрыве в доме

  • 27 ноября в городе Новая Одесса Николаевской области в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв.
  • Удар был настолько мощный, что стекла вылетели даже в соседнем доме.
  • По предварительной информации, рванул бытовой газ на 5-м этаже. Разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах.
  • Эксперты предполагают, что хозяева одной из квартир забыли закрутить вентиль на плите. Соседи говорят, супруги и раньше были невнимательны с газом. Тогда обошлось. А этот раз был роковым.
  • Изначально было трое пострадавших – один с телесными повреждениями, еще двое в состоянии шока. Вскоре из-под завалов достали двух погибших, на следующий день нашли еще одну жертву.
  • Власти уже пытаются подсчитать убытки от взрыва. Скорее всего, часть дома, где находится первый подъезд, будут полностью сносить.

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