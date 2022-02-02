5 рулонів на дитину. Під Вінницею у дитсадку просять "скинутися" туалетним папером

Користувачі Мережі обурилися тим, що батькам потрібно купити папір за власний кошт і в такій кількості

На Вінниччині в дитячому садку просять принести туалетний папір. Фото: колаж "Сьогодні"

У Вінницькій області у дитячому садку батьків просять принести 5 рулонів туалетного паперу на кожну дитину. За словами вихователів, у закладі придбання паперу за державні кошти не передбачається.

Про це повідомила Ліна Гром на сторінці у Facebook.

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Деталі

Батькам дітей вихователь надіслала таке повідомлення:

"Шановні батьки! Дякуємо вам усім та особливо батьківському комітету за забезпечення групи рушниками та серветками. Однак на сьогодні у закладі закінчується туалетний папір і придбання його державними коштами не передбачається. Тому, порадившись із батьківським комітетом групи, вирішили, що на кожну дитину необхідно принести 5 рулонів паперу звичайного (не білого), якого має вистачити до літа", – сказано в повідомленні.

Так, батьків попросили принести папір найближчим часом протягом тижня.

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Повідомлення від вихователя. Скріншот

Реакція Мережі

Користувачі Мережі обурилися тим, що батькам потрібно купити туалетний папір за власний кошт і в такій кількості:

"Взагалі мають бути забезпечені за державні кошти. І це нонсенс, що по 5 рулонів на дитину"

"5 рулонів до літа якого року вистачить? Ми також принесли один рулон на початку навчального року. Вирішили вони себе ще забезпечити? Взагалі так не повинно бути, але маємо, що маємо"

"Мене тільки бентежить факт, чому саме 5 рулонів, якщо 20 деток, то це як виходить? Сто рулонів? Навіщо скільки?

Під Вінницею в дитсадку мерзнуть діти

У селищі Бар Вінницької області у дитячому садку мерзнуть діти, оскільки в установі лише 8 градусів тепла. Батьки обурені тим, що керівництво садка заборонило вмикати газовий котел. Про це повідомила мати одного з дітей Лариса Генсіровська.

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За словами мами одного з вихованців Лариси, у дитячому садку діти гріють руки гарячою водою, а вихователі сидять у шапках та верхньому одязі. В установі температура повітря становить лише +10 градусів у групі, а в спальні – 8 градусів тепла.