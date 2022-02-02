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5 рулонів на дитину. Під Вінницею у дитсадку просять "скинутися" туалетним папером

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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2 лютого, 13:59
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Користувачі Мережі обурилися тим, що батькам потрібно купити папір за власний кошт і в такій кількості
На Вінниччині в дитячому садку просять принести туалетний папір. Фото: колаж "Сьогодні"
На Вінниччині в дитячому садку просять принести туалетний папір. Фото: колаж "Сьогодні"

У Вінницькій області у дитячому садку батьків просять принести 5 рулонів туалетного паперу на кожну дитину. За словами вихователів, у закладі придбання паперу за державні кошти не передбачається.

Про це повідомила Ліна Гром на сторінці у Facebook.

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Деталі

Батькам дітей вихователь надіслала таке повідомлення:

"Шановні батьки! Дякуємо вам усім та особливо батьківському комітету за забезпечення групи рушниками та серветками. Однак на сьогодні у закладі закінчується туалетний папір і придбання його державними коштами не передбачається. Тому, порадившись із батьківським комітетом групи, вирішили, що на кожну дитину необхідно принести 5 рулонів паперу звичайного (не білого), якого має вистачити до літа", – сказано в повідомленні.

Так, батьків попросили принести папір найближчим часом протягом тижня.

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Повідомлення від вихователя. Скріншот

Реакція Мережі

Користувачі Мережі обурилися тим, що батькам потрібно купити туалетний папір за власний кошт і в такій кількості:

  • "Взагалі мають бути забезпечені за державні кошти. І це нонсенс, що по 5 рулонів на дитину"
  • "5 рулонів до літа якого року вистачить? Ми також принесли один рулон на початку навчального року. Вирішили вони себе ще забезпечити? Взагалі так не повинно бути, але маємо, що маємо"
  • "Мене тільки бентежить факт, чому саме 5 рулонів, якщо 20 деток, то це як виходить? Сто рулонів? Навіщо скільки?

Під Вінницею в дитсадку мерзнуть діти

У селищі Бар Вінницької області у дитячому садку мерзнуть діти, оскільки в установі лише 8 градусів тепла. Батьки обурені тим, що керівництво садка заборонило вмикати газовий котел. Про це повідомила мати одного з дітей Лариса Генсіровська.

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За словами мами одного з вихованців Лариси, у дитячому садку діти гріють руки гарячою водою, а вихователі сидять у шапках та верхньому одязі. В установі температура повітря становить лише +10 градусів у групі, а в спальні – 8 градусів тепла.

Батькам доводиться одягати дітей дуже тепло:

"Надягаємо футболку, тоненьку кофту, зверху теплий гольф і теплу кофту на байку. Колготи, теплі штани, двоє теплих шкарпеток. Вихователі сидять в осінніх куртках, шапках і замотуються бабусиними хустками. Дітям миють руки гарячою водою, щоб зігріти. гріють, виводять їх на вулицю та змушують бігати, щоб вони зігрілися", – розповіла Лариса.

За словами жінки, у дитячому садку є твердопаливний та газовий котли. Газовий вмикається автоматично, коли на вулиці низька температура. Лариса наголосила, що цього року дошкільний заклад не включили до договору про газопостачання. Це було сплановано заздалегідь, що газовий котел у садку цієї зими не повинен включатись.

Батьки вихованців почали звертатися до керівництва селища, але там наказали вихователям встановити у групах та спальнях обігрівачі.

"Я так зрозуміла, що газове обладнання відключили взагалі. Там автоматика була від твердопаливного котла до газового, якщо твердопаливний котел не справляється, газ автоматично повинен включатися, а вони зробили щось, що він не включається, і треба чекати на майстра з Вінниці, який налаштує цю автоматику", – обурилася Лариса.

Через тривалий час у середу, 19 січня, до дитсадка таки включили газовий котел. Наразі температура повітря в установі становить 14-15 градусів тепла.

"Ми тільки включили котел. Сподіваємось, буде тепло", – сказала завідувачка дитсадка Лариса Скульська.

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