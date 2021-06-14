Вируючі річки, води по пояс: у Запоріжжі злива закінчилася потопом (відео)

У Запоріжжі після зливи з градом ввечері в неділю, 13 червня, розпочався справжній потоп, кілька вулиць настільки залило водою, що пересуватися ними стало практично неможливо ні людям, ні автомобілям.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал "Це Запоріжжя".
Обережно! Ненормативна лексика.
На відео видно, що вода мало не заливає вікна більшості машин, а людям там і взагалі, як зазначають місцеві жителі в коментарях під відео, і "по пояс".
У деяких місцях утворилися справжні річки, що збивали з ніг.
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Як повідомляє "Сайт міста Запоріжжя", злива зі шквальним вітром спіткала місто після 20-ї години вечора, ливнівки не впоралися і затопило дороги, а рух транспорту паралізувало в районі автовокзалу, на вулицях Глісерна і на Набережній магістралі, в районі Фортечної і Чорної гори на Кічкасі.
Крім того, повідомляється про повалені вітром дерева і обриви дротів.
Нагадаємо, в суботу, 12 червня, в Одесі пройшла потужна злива – вона тривала лише 15 хвилин, але встигла затопити вулиці міста.
Ми також писали, що в Дніпрі після чергових злив на вулицях утворилися цілі річки, а через воду обвалилася набережна.