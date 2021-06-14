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Бурлящие реки, воды по пояс: в Запорожье ливень закончился потопом (видео)

14 июня 2021 1:33

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

После грозы с градом ливневки не справились и затопило дороги, а движение транспорта оказалось парализованным

В Запорожье после ливня с градом вечером в воскресенье, 13 июня, начался настоящий потоп, несколько улиц настолько залило водой, что передвигаться по ним стало практически невозможно ни людям, ни автомобилям.

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Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Это Запорожье".

Осторожно! Ненормативная лексика.

На видео видно, что вода чуть ли не заливает окна большинства машин, а людям там и вовсе, как отмечают местные жители в комментариях под видео, "по пояс".

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В некоторых местах образовались настоящие сносящие с ног реки.

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Как сообщает "Сайт города Запорожья", ливень со шквальным ветром настиг город после 20 часов вечера, ливневки не справились и затопило дороги, а движение транспорта оказалось парализованным в районе автовокзала, на улицах Глиссерной и на Набережной магистрали, в районе Фортечной и Черной горы на Кичкасе.

Кроме того, сообщается о поваленных ветром деревьях и обрывах проводов.

Напомним, в субботу, 12 июня, в Одессе прошел мощный ливень – он длился всего 15 минут, но успел затопить улицы города.

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Мы также писали, что в Днепре после очередных проливных дождей на улицах образовались целые реки, а из-за воды обвалилась набережная.

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