"Чортовий млин" та "сліди бога". Звідки на Житомирщині з'явилося "камінне село"

Навколо "камінного села" на Житомирщині ходить багато легенд, проте вчені знайшли і логічне пояснення цьому дивному об'єкту

На Житомирщині є загадкове "кам'яне село" / Фото: Колаж: Сьогодні

"Камінне село" у Житомирській області вважається одним із найзагадковіших місць України. Розкидане серед лісу величезне каміння нагадує будинки. На території "села" можна знайти глиби, схожі на церкву чи школу, а на одному є навіть відбиток ноги, який називають "слідом бога".

"Сьогодні" дізналися, що відомо про це загадкове місце.

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"Камінне село" – це геологічний заказник площею 15 га, розташований на території Замислового лісництва в Олевському районі.

Звідки взялися ці камені?

Вчені досі не можуть визначити точне походження каміння. У Мережі пишуть кілька версій, проте їх спростовують вчені. Наприклад, за однією з версій каміння приніс льодовик, який рухався зі Скандинавії. Також пишуть, що це каміння є залишками гір, які знаходилися на цій території та були зруйновані льодовиком.

Як виглядають величезні камені. Фото: wikipedia.org

Зазначимо, що камені не просто розкидані лісом, а мають певне розташування. Тому деякі вважають, що каміння пересували наші предки, але як і навіщо – невідомо.

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Камені у "селі". Фото: mywed.com

Сучасні дослідження ґрунтуються на результатах діяльності Пержанської геологічної партії. На цій території виявили поклади 125 корисних копалин. Склад і структура порід, що залягають у глибині і виступають на поверхню – ідентичні. Це говорить про те що гранітні валуни – це виходи на поверхню українського кристалічного щита.

Легенди про появу "села" та "слід Ісуса"

Згідно з однією з легенд, у минулому на цьому місці жили багаті люди. Але вони одного разу не відчинили двері на прохання бідняків із сусіднього села про допомогу. Коли сонце зійшло, усі будинки в селі скам'яніли.

На території села є камені різної форми. Фото: "Укрінформ"

Інша історія розповідає про битву на цьому місці Ісуса з темною силою. Після довгого бою нечистий був переможений. А Ісус, перш ніж піти на небо, зробив кілька кроків на камені, і тепер на одному з них залишилися сліди його ніг. Кажуть, вода, що наповнює вм'ятини, цілий рік залишається теплою і якщо в неї ступити босоніж, зникнуть хвороби, а всі бажання здійсняться.

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"Слід бога". Фото: "Укрінформ"

Третя легенда – про "Чортовий млин". Деякі камені формою нагадують величезні жорна. Місцеві жителі кажуть, нібито чорти у цьому місці будували млин. Але одного разу один нечистий застав світанок. Чорти залишили роботу, а жорна досі тут лишилися.