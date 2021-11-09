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Збудували на крові тварин. В Україні є свої "єгипетські" піраміди – історія

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
9 листопада, 14:55
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На Полтавщині збудували дві піраміди, за часів більшовиків їх намагалися знищити, але не змогли
На Полтавщині збудували дві піраміди
На Полтавщині збудували дві піраміди / Фото: Колаж: Сьогодні

На Полтавщині знайшли піраміди, дуже схожі на єгипетські. Це унікальні споруди, побудовані як сімейні усипальниці. На території Європи знайдено лише три піраміди: у селах Комендантівка та Березова Рудка в Україні, ще одна – у Римі.

"Сьогодні" дізналися, що про них відомо.

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Нині обидві піраміди покинуті, і їхній містичний вигляд ще більше приваблює туристів з усіх куточків країни.

Піраміда Комендантівки

Як пише Vgorode, піраміду в селі Комендантівка збудував українець Олександр Білевич. Він був морським офіцером і, ймовірно, бував у Єгипті, а можливо, спорудив її за прикладом пам'ятників покійним морякам. Ще одне припущення щодо появи незвичайної споруди пов'язане з масонством. Усередині піраміди не було єгипетських ієрогліфів чи малюнків, але була кам'яна куля – відомий масонський символ, на якому стояв православний хрест.

Піраміда у Комендантівці. Фото: livejournal

Будівництво відбувалося за всіма правилами: вапняний розчин замішували на яєчних білках та крові щойно забитої худоби. Майже одразу після закінчення будівництва через хворобу померла дружина Білевича. Пізніше помер і сам Олександр. Їх поховали у піраміді.

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Після приходу до влади більшовиків на початку XX століття останки подружжя Білевичів викинули, а піраміду пограбували. Тепер Білевичі поховані на місцевому цвинтарі.

Могила Білевичів. Фото: Vgorode

За легендою, злодій, який украв хрест із піраміди Комендантівки, зник безвісти.

Піраміда в селі Березова Рудка

Ще одна містична споруда з'явилася у полтавському селі 1898 року. Належала вона роду Закревських. Гнат Закревський довгий час був послом у Єгипті, де захопився історією пірамід. Повернувшись у свій маєток, він відтворив на батьківщині частинку Єгипту.

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Гнат Закревський, який побудував піраміду, був одним із відомих представників козацького роду Фото: УП

На вході стояла привезена з Єгипту статуя Ісіди. Усередині усипальниця розписана біблійними фразами та фресками. Стіни піраміди орієнтовані щодо сторін світу, а для її спорудження спеціально з Африки привозили обтесаний граніт.

Це був склеп із чотирма нішами, де Закревський поховав батьків. 1906 року він помер у Каїрі від серцевого нападу, його тіло забальзамували та поховали у родинній гробниці.

Піраміда Закревського. Фото: УП

Проте після приходу більшовиків піраміду спіткала та сама доля: унікальні фрески та письмена знищили, давню статую розбили, а останки Закревських викинули в канаву. Місцеві жителі таємно перепоховали їх на сільському цвинтарі.

Проте на цьому історія зі збезчещенням не закінчилася – у склепі облаштували склад молокозаводу. А в 80-х роках влада вирішила знести його бульдозером. Але піраміда встояла.

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