Під виглядом модельного агентства. У Вінницькій області австрієць організував дитячий порнобізнес

Громадянину Австрії і його спільниці слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочину

Зйомку здійснювали прямо з студії модельного агентства / Фото: Колаж: Сьогодні

У Вінницькій області оголосили про підозру 36-річному громадянину Австрії і його 23-річній дружині за поширення дитячої порнографії, а також торгівлю людьми. Пара продавала фото напівоголених дітей за ціною близько 600 грн.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Вінницькій області.

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"У Вінницькому районі в приватному будинку громадянин Австрії та його дружина облаштували студію, де здійснювали фото-, відеозйомку напівоголених малолітніх хлопчиків та дівчат, після чого продавали виготовлені матеріали на закритих сайтах", – розповів заступник начальника ГУНП у Вінницькій області Олександр Солдатов.

Для отримання прибутку зловмисники використовували 34 неповнолітніх дівчат.

"Батьки приводили своїх дітей до сімейної пари, які працювали під виглядом модельного агентства. Іншими словами, батьки не знали, що їх дітей в цій студії знімали напівоголеними. 36-річному громадянину Австрії і його 23-річній дружині оголосили підозру по 40 злочинним фактами, пов'язаним з виготовленням та розповсюдженням дитячої порнографії, а також з торгівлею людьми", – повідомили "Сьогодні" в прес-службі поліції Вінницькій області.

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За даними поліції, ця кілька продавала фото напівоголених дітей за ціною близько 600 грн.

Що їм загрожує

Громадянину Австрії слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію), а його спільниці – за аналогічною статтею Кримінального кодексу України і ч. 2, ч.3 ст. 149 КК (торгівля людьми).

За такі злочини зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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