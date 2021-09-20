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Під виглядом модельного агентства. У Вінницькій області австрієць організував дитячий порнобізнес

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 вересня, 17:53
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Громадянину Австрії і його спільниці слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочину
Зйомку здійснювали прямо з студії модельного агентства
Зйомку здійснювали прямо з студії модельного агентства / Фото: Колаж: Сьогодні

У Вінницькій області оголосили про підозру 36-річному громадянину Австрії і його 23-річній дружині за поширення дитячої порнографії, а також торгівлю людьми. Пара продавала фото напівоголених дітей за ціною близько 600 грн.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Вінницькій області.

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"У Вінницькому районі в приватному будинку громадянин Австрії та його дружина облаштували студію, де здійснювали фото-, відеозйомку напівоголених малолітніх хлопчиків та дівчат, після чого продавали виготовлені матеріали на закритих сайтах", – розповів заступник начальника ГУНП у Вінницькій області Олександр Солдатов.

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"Батьки приводили своїх дітей до сімейної пари, які працювали під виглядом модельного агентства. Іншими словами, батьки не знали, що їх дітей в цій студії знімали напівоголеними. 36-річному громадянину Австрії і його 23-річній дружині оголосили підозру по 40 злочинним фактами, пов'язаним з виготовленням та розповсюдженням дитячої порнографії, а також з торгівлею людьми", – повідомили "Сьогодні" в прес-службі поліції Вінницькій області.

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За даними поліції, ця кілька продавала фото напівоголених дітей за ціною близько 600 грн.

Що їм загрожує

Громадянину Австрії слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію), а його спільниці – за аналогічною статтею Кримінального кодексу України і ч. 2, ч.3 ст. 149 КК (торгівля людьми).

За такі злочини зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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